華碩（Asus）、宏碁（Acer）因「高效率影像編碼」（HEVC）的編解碼器權利金，被諾基亞（Nokia）提起訴訟，德國法院近日暫時中止兩家企業在德銷售部分筆電、桌機，網站也被全面關閉。
科技網站Tom's Hardware報導，由於諾基亞（Nokia）因「高效率影像編碼」（HEVC）的編解碼器權利金，對華碩（Asus）、宏碁（Acer）提起訴訟，成功爭取德國法院對這兩家製造商發布禁令，禁止他們在德國「提供、投放市場、使用、進口或持有此類設備」。
德國是歐洲最大的消費型電腦市場。華碩（Asus）與宏碁（Acer）的德國官方網站，也因為訴訟糾紛完全斷線，意味著客戶無法找到任何下載檔案，也無法訪問其硬體的支援頁面（例如獲取BIOS更新或驅動程式）。
不僅是德國網站斷線，任何德國用戶試圖透過造訪美國版網站來規避此問題時，也會被重新導向至一個顯示網站無法連結的頁面。即便嘗試使用 VPN 並將地點設為美國（或其他地區）來連結德國網站也行不通。用戶唯一的補救措施是使用德國境外的 VPN 節點，並造訪非德國版的官方網站，才能為其產品找到下載檔案。
華碩在一份聲明中回應，「在德國的所有售後服務仍完全正常運作，現有客戶將繼續在完全符合當前法院命令的情況下獲得不間斷的支援」，並補充其正在「評估並尋求進一步的法律行動，以儘快達成公平的解決方案」。
宏碁聲明也表示，「宏碁尊重其他公司與組織的知識產權。根據慕尼黑地方法院針對Nokia與宏碁之間的裁決，我們被要求暫時停止在德國銷售受影響的產品。同時，我們正在審視其他的法律途徑，以便儘快達成公平的解決方案。只要訴訟仍在進行，我們便無法評論更多細節。許多產品類別如顯示器、路由器、電動滑板車及配件並不受此裁決影響，仍可繼續購買。」
報導指出，很難確定對德國網站及用戶進行全面地理封鎖（Geo-block）的確切理由，理論上這兩家公司只需確保其各自的德國線上商店停用，且其他地區的商店不再運送產品至德國即可，但目前的封鎖範圍顯然要廣泛得多。另一種可能性是，法院禁令的措辭過於寬泛，導致公司為了保險起見而採取此舉。
過去Oppo、Vivo 和聯想（Lenovo）也經歷過類似情況，但當時都沒有下架官網。
