▲過去20年來，只要到春節期間，大陸各大賣場、超市都會循環播放劉德華的賀歲歌曲〈恭喜發財〉，今年熟悉的聲音不再響起。（圖／翻攝自YouTube）

農曆春節來到大年初五，許多大陸網友發現，商場已經不如往年頻繁播放香港天王劉德華的過年應景歌曲〈恭喜發財〉，「劉德華解凍失敗」關鍵字因此登上微博熱搜，究其背後原因，有專家分析是因為受到《著作權法》、電商通路興起及經濟不景氣等因素影響。過去20年來，只要到春節期間，大陸各大賣場、超市都會循環播放劉德華的賀歲歌曲〈恭喜發財〉，甚至有人形容不需要唱到歌詞，光是前奏響起就感覺自己正在超市買年貨，然而，今年不少大陸網友感嘆，「今年好像都沒聽過這首歌了」、「超市都不放歌了！沒有劉德華一點年味都沒有...」對此，有大陸網友和專家分析，店家之所以不再播放〈恭喜發財〉可能有3個原因，一為多數商家不願按照《著作權法》購買有版權的過年歌曲，以增加額外成本，二來近年電商通路崛起，民眾不再上街採買年貨，改以外送平台當通路購物，第三則是受到當局政治高壓、經濟衰敗影響。針對今年大街小巷聽不到劉德華的〈恭喜發財〉，網友紛紛表示：「今年的年味還沒有開學味重」、「這兩天到商場購物，沒想到放的是肖戰唱的〈歲歲年年〉」、「不是年味變了，只是我們變了，不再年輕」、「今年年味淡的劉德華都解凍失敗了！」劉德華先前接受大陸媒體訪問時表示，自己每一年都逃不掉要到超市去上班，而他希望每一年大家都可以發財，希望他的祝福，會讓每個人錢包都會胖胖的，如今已經聽不太到洗腦的〈恭喜發財〉，網友便笑說：「我看劉德華自己都不開心！」