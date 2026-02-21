美國最高法院在美東時間20日上午10時左右，為川普（Donald Trump）對等關稅合法性做出裁決，裁定川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），從個別國家進口的商品徵收對等關稅的政策無效。對此，川普也立刻做出回應，不只在個人社群開轟，還在當天召開記者會，放話將簽署行政命令，在現有基礎上，向全球加徵10%關稅。
綜合《路透社》等外媒報導，川普在記者會上怒批最高法院的裁決「令人失望」，為做出不利裁決的法官們感到羞恥，指控他們沒有勇氣做「對國家有利的事」。
目前美國最高法院9位大法官中，有6位屬於保守派、3位屬於自由派。本次最高法院是以6比3的投票結果，維持下級法院的裁決，即川普引用1977年法律開徵關稅之舉，已超越他總統的權限。
川普宣布，即日起，所有涉及國家安全的關稅、第232條關稅和現有的第301條關稅，均繼續有效；他還將簽署一項命令，根據1974年貿易法（1974 Trade Act）第122條，在現有正常關稅的基礎上，加收10%的全球關稅，即便最多只能持續150天。
川普並警告，即使對等關稅遭最高法院推翻，也還有很多其它措施可用，他將啟動其他幾項貿易調查，再次動用《貿易法》第301條款，該條款可對特定不公平的外國貿易行為（例如智慧財產權盜竊）徵收關稅，前提是通常須先經過漫長的調查。
原文連結：Trump furious after Supreme Court upends his global tariffs, vows new 10% levy
我是廣告 請繼續往下閱讀
目前美國最高法院9位大法官中，有6位屬於保守派、3位屬於自由派。本次最高法院是以6比3的投票結果，維持下級法院的裁決，即川普引用1977年法律開徵關稅之舉，已超越他總統的權限。
川普宣布，即日起，所有涉及國家安全的關稅、第232條關稅和現有的第301條關稅，均繼續有效；他還將簽署一項命令，根據1974年貿易法（1974 Trade Act）第122條，在現有正常關稅的基礎上，加收10%的全球關稅，即便最多只能持續150天。
川普並警告，即使對等關稅遭最高法院推翻，也還有很多其它措施可用，他將啟動其他幾項貿易調查，再次動用《貿易法》第301條款，該條款可對特定不公平的外國貿易行為（例如智慧財產權盜竊）徵收關稅，前提是通常須先經過漫長的調查。
原文連結：Trump furious after Supreme Court upends his global tariffs, vows new 10% levy