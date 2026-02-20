我是廣告 請繼續往下閱讀

▲即便勇士在末節苦追，終場仍以110：121慘敗，今日迎來勇士首秀的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）帶走12分、1籃板、1助攻。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在交易截止日前大動干戈，送出希爾德（Buddy Hield）與庫明加（Jonathan Kuminga），換來221公分的拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。今（20）日對戰綠衫軍的首秀，不僅是檢驗這筆交易的試金石，更是勇士下半季攻防體系的轉捩點。然而，110：121的慘敗，揭露了這支「新勇士」在華麗尺寸下的脆弱真相。馬刺隊的文班亞馬定義了現代「異次元長人」的標配，而勇士球團與隊友梅爾頓（De'Anthony Melton）賽前對波爾辛吉斯的期待顯然也是朝此靠攏。科爾（Steve Kerr）試圖將他打造為頂級空間型內線，這與過去巴特勒（Jimmy Butler III）強攻禁區的風格截然不同。此役面對曾攜手奪冠的老東家塞爾提克，波爾辛吉斯展現了不錯的投籃效率，全場9投5中，包含兩記三分球，貢獻12分、1阻攻。然而，被看好擁有「文班亞馬級尺寸」的波爾辛吉斯在場上的移動速度卻成了對手狙擊的目標。在下半場，塞爾提克多次利用擋拆換防，針對波爾辛吉斯退防速度緩慢的弱點頻頻在外線開火。雖然他在末節開局連拿5分將分差拉近至20分，但在大局已定的情況下，防守端的負貢獻讓他這場首秀評價僅能稱作及格。這場比賽的轉折出現在第二節，勇士原本首節還能勉強咬住比分，但在替補輪換階段卻出現嚴重的攻守斷層。塞爾提克利用精準的導傳完全撕裂勇士外線防線，一波流帶走比賽。勇士全場唯二能抬頭挺胸離開球場的是後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）與理查德（Will Richard）。梅爾頓作為先發最穩定的基本盤，攻守兩端皆有貢獻，全場13投7中砍下18分，是陣中極少數能持球突破的威脅點。替補席上，理查德也終於找回準星，貢獻17分。桑托斯（Gui Santos）雖然上半場沉寂，但下半場回暖拿下17分與6籃板。然而，這幾個人的零星火花並不足以掩蓋勇士今日主力群的低迷。相較於新援的適應期，勇士老將格林（Draymond Green）今日的表現堪稱災難。格林全場7投0中，不僅進攻端毫無作為，防守端引以為傲的協防與籃板保護也全面失守。數據顯示，格林在場時明顯拉低了隊友的正負值，防守侵略性的消失讓他在場上形同「臥底」，成為球隊慘敗的主因之一。此外，波杰姆斯基（Brandin Podziemski）的防守決策也備受質疑，在對手三分火燙時仍過度縮防，讓對手外線手感徹底被打開。勇士雖然在末節靠著小佩頓（Gary Payton II）的效率表現試圖追分，但終究因前三節失血過多無力回天。這場敗仗讓勇士暴露出新陣容在磨合期的防守弊端。如何在保有波爾辛吉斯的高度優勢下，不讓禁區守護者成為外線的防守漏洞，並解決核心老將狀態斷崖式下滑的問題，將是總教練科爾在接下來衝刺季後賽階段最急需解決的難題。