次節風雲突變 勇士「斷電」狂輸19分

波神首秀交手舊主 勇士下半場無力回天

柯瑞恐再缺席5場 無緣年度獎項評選

波士頓塞爾提克今（20）日作客大通中心，對決少了當家球星柯瑞（Stephen Curry）的金州勇士。儘管勇士在首節尚能與綠衫軍抗衡，但在2、3兩節進攻完全熄火，遭塞爾提克打出一波64：33的毀滅性攻勢，分差一度擴大至34分。即便勇士在末節苦追，終場仍以110：121慘敗，眼睜睜看著綠衫軍在自家主場帶走勝利、慘吞ㄉ連敗。其中綠衫軍一哥布朗（Jaylen Brown）全場轟下23分、15籃板、13助攻，達成本季第三次大三元。此外，今日迎來勇士首秀的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）帶走12分、1籃板、1助攻。本場比賽的焦點球員莫過於布朗，他全場狂飆23分、15籃板、13助攻，達成個人本季第3次大三元，展現全能統治力。此外，綠衫軍射手普理查德（Payton Pritchard）此役也寫下歷史，他在比賽中達成生涯第800記三分球，超越雷艾倫（Ray Allen）升至塞爾提克隊史第六，單場砍下全隊最高的26分。比賽首節雙方尚能互有往來，勇士在梅爾頓（De'Anthony Melton）領軍下與綠衫軍展開對攻，首節僅以32：36落後。然而進入次節，勇士進攻端徹底熄火，不僅投籃失靈更出現多次失誤，塞爾提克趁勢打出17：2的毀滅性開局，單節轟下38：19，半場結束時勇士已陷入51：74的23分落後。勇士季中交易獲得的內線大將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今日迎來首秀，且對手正是老東家。雖然他高效率貢獻12分，並在末節試圖帶起反撲，但面對舊主綠衫軍多點開花的攻勢，勇士在第三節一度落後達34分。即便第四節勇士由桑托斯（Gui Santos）與小佩頓（Gary Payton II）聯手打出一波15：0攻勢縮小分差，但因先前落後過多，比賽早已失去懸念。對勇士迷來說，最糟糕的消息莫過於柯瑞的傷情。柯瑞因膝傷本季已缺席17場比賽，預計接下來至少再缺5場。這意味著他將無法達成聯盟規定的65場出賽門檻，正式宣告無緣角逐本賽季所有個人獎項。