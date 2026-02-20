我是廣告 請繼續往下閱讀

波爾辛吉斯迎戰老東家塞爾提克

金州勇士隊在今（20）日全明星賽後的首場正式比賽中，於主場大通中心迎戰東區強權波士頓塞爾提克。這場比賽也恰好成為勇士季中重磅交易獲得的內線大將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的加盟首秀，上半場結束波神上場7分鐘、攻下5分。雖然當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍因膝傷缺陣，但波爾辛吉斯的現身為灣區的禁區注入了新的希望。當波爾辛吉斯在比賽中首度被叫到名字並踏上球場時，大通中心響起了震耳欲聾的掌聲與起立歡呼。這位7呎3吋的前綠軍冠軍成員，在昨日練習後的採訪中表達了對勇士戰術體系的熱愛：「我很喜歡這裡簡潔有效的打法，以及球員擁有的自由度。在這裡，對手將很難防守我們。」他也特別提到了新隊友格林（Draymond Green）：「我很喜歡追夢，我能看出他對這支球隊有多重要，我非常期待與他在場上合作。」儘管本季波爾辛吉斯深受傷病困擾，但總教練科爾（Steve Kerr）對他復出後的貢獻還是保持高度樂觀。本賽季波爾辛吉斯在效力老鷹期間場均能貢獻17.1分、5.1籃板與1.3阻攻，三分命中率36%。勇士球團寄望他的高度與投射能力，能填補巴特勒（Jimmy Butler III）報銷與柯瑞缺陣後的火力真空。本賽季波爾辛吉斯在效力老鷹期間場均能貢獻17.1分、5.1籃板與1.3阻攻，三分命中率36%。勇士球團寄望他的高度與投射能力，能填補巴特勒（Jimmy Butler III）報銷與柯瑞缺陣後的火力真空。然而，這場充滿話題性的首秀在開賽後卻顯得有些苦澀。完全體出擊的塞爾提克展現了東區第二的韌性，半場結束時已取得23分的巨大領先優勢。波爾辛吉斯在首秀的上半場顯得還在適應節奏，出賽7分鐘獲得5分，值得一提的是波爾辛吉斯在勇士的首次得分是由「老隊友」霍福德（Al Horford）送出的助攻。在柯瑞缺陣、球隊正磨合新陣容的情況下，如何克服大比分落後的困局，將成為科爾教練與波爾辛吉斯下半場最大的難題。