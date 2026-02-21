我是廣告 請繼續往下閱讀

最夯慨念股就是低軌衛星，他指出，低軌衛星在軍事、科技、太空，上至於通訊、網通無線等都有應用關聯， 因此AI的下一步，今年要注意低軌衛星族群，其中最基本的低軌衛星一檔個股華通值得留意。

還有「新 AI」股要留意，也就是比較「低價」的AI 股，比如散熱族群，不要入手奇鋐、雙鴻這種「老AI」散熱股，投資人反而要留意邁科。

「被動元件」也是焦點族群，郭憲政透露，AI族群持續發光發熱，被動元件也會持續上攻，其中龍頭股國巨目前股價在300元，他認為，「還不到它應有的一個水準。」也就是說，國巨也會帶動整體的被動元件股價再往上拉升，投資人也需注意。

CPO （共同封裝光學）族群也值得關注，不過，他提醒，「老CPO」個股建議不做追，比如光聖、華星光、波若威，或聯鈞，「都漲太多了」。投資人要找低價股，例如眾達。

今年塑化股可能會是所謂的「黑馬股」，他預期，投資人今年也可注意塑化股。

台股2026年氣勢如虹，元月上漲近3100點，創下最佳史上最強元月行情紀錄，儘管月底最後兩個交易日遭調節賣壓下挫，但也攻上3萬2千點，2月封關日更是一舉飆上3萬3千點，氣勢驚人。分析師表示，今年AI持續發燒，低軌衛星、「新AI」股、被動元件、PCB族群等，都是馬年新年投資可留意、有望持續火熱的題材股。啟發投顧分析師郭憲政接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，今年馬年AI會持續發燒，除了AI相關仍是熱門題材之外，最近郭憲政分析，華通已經很多年沒有看見股價攻上百元，上月股價已經來到150、160元，歷史高點不超過200元，而近期華通股價已經創下近25年來高點，而燿華近期也漲了不少，皆為低軌衛星族群代表。尤其SpaceX可能將在今年那斯達克IPO，若IPO之後股價上漲，他預估，今年低軌衛星族群可能會接棒AI「發光發熱」，「這些低軌衛星，明年吃（紅利）一整年。」除了低軌衛星，郭憲政表示，再者，包括燿華、進鵬、嘉聯益等，而最後一個亮點族群，郭憲政揭露，是塑化股近期又開始有所動作，他提到，中國近年塑化業削價流血競爭，「內卷」嚴重，有鑑於此，中國政府開始取消針對石化業的補貼，這也將使得中國業者必須向上漲價。一旦漲價，他說，對全球石化業傷害就會減低，而台灣業者也會跟著漲價，因此，郭憲政認為，今年是個股股價調整期，「漲很多的不動，沒漲都會漲上來」他預估，今年是每一個族群的龍頭股股價不動，由一個族群中的低價位、低檔股票向上漲，有比價空間。