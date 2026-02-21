《陽光女子合唱團》全台賣破6億！電影《陽光女子合唱團》持續寫下台片影史紀錄，今（21）日逢大年初五，映期來到第53天，6億票房穩健上漲，「陽光宇宙」渲染全台，導演林孝謙與編劇呂安弦先前登上電台節目《夜光家族》，透露電影起初特映場成績低落，其中一次林孝謙與陳意涵映後問答，一場次整廳只有5人看，「工作人員都比觀眾多了」，陳意涵愣了愣回：「沒關係什麼大風大浪沒見過！」致使林孝謙與呂安弦一度動念趁上映前改片名為《陽光女團》。

▲《陽光女子合唱團》票房開低走高，映期第53天、6億票房持續上漲。（圖／壹壹喜喜提供）
《陽光女子合唱團》曾一場5個人看！陳意涵傻眼

林孝謙與呂安弦日前登上電台節目《夜光家族》，談起《陽光女子合唱團》票房走勢，去年12月31日上映前，特別安排一天3場次的3天特映會，希望藉此傳播口碑，怎料票房不到400萬，成效不如預期，2人不禁擔憂起，「是不是哪裡出了問題？」

林孝謙回憶道，有次和陳意涵出席電影映後，知道影廳內只有5名觀眾，仍硬著頭皮亮相，林孝謙向陳意涵說：「很不好意思，工作人員都比觀眾多了」，陳意涵不以為意，「我什麼大風大浪沒見過！」第二場也只有16人觀看，成績不盡理想。

▲呂安弦（左）及林孝謙（右）起初見《陽光女子合唱團》票房低落，一度動念更改片名為《陽光女團》。（圖／翻攝自飛碟聯播網YouTube）
原片名太俗氣？林孝謙驚吐：想改成《陽光女團》

見此，林孝謙、呂安弦與製作團隊們苦惱思慮一番，「會不會是劇名太俗氣，有距離，無法讓觀眾瞬間有興趣？有在想上映前要不要改成《陽光女團》，因為那時候《Kpop獵魔女團》很紅，還是片長太長？太晚釋出A-Lin的主題曲？」檢討心急如焚。

可一切為時已晚，林孝謙、呂安弦儘管沮喪，仍相互鼓勵，把眼前的映前、後工作做好，不愧對進戲院支持的觀眾便好，林孝謙：「相信台灣人很善良，會看到這部片，看到我們想表達的」，所幸，《陽光女子合唱團》從低谷竄升，一舉賣破紀錄。

▲《陽光女子合唱團》集結翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞等大咖演員，寫下台片影史紀錄。（圖／壹壹喜喜提供）
🔺資料來源－
何曼希IG陽光女子合唱團何樂音樂PQP MUSIC壹壹喜喜

