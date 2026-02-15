《陽光女子合唱團》狂飆5.4億！苗可麗、安心亞忍淚　眾演員發聲

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《陽光女子合唱團》票房還在狂飆，翁倩玉：「這麼多的支持，我很感謝！」（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》主演群陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚及何曼希發聲。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》上映51天累計票房達5億4561萬1376元。（圖／壹壹喜喜提供）

電影《陽光女子合唱團》票房5.4億！《陽光女子合唱團》直至昨（14）日，上映51天累計票房達5億4561萬1376元，同時單日台北市票房也突破1億136萬2609元，改寫台灣電影影史票房紀錄！主要演員群接連欣喜發聲，陳意涵：「真是非常地榮幸，比任何事情都還要讓我開心！」翁倩玉：「這麼多的支持，我很感謝！」苗可麗、安心亞、鍾欣凌、孫淑媚及何曼希也雀躍不已。《陽光女子合唱團》還在狂飆！陳意涵非常開心大家很喜歡這部電影，「這份愛可以傳遞那麼遠，讓那麼多人知道，真是非常地榮幸，比任何事情都還要讓我開心！」翁倩玉則提到：「我離開台灣電影47年之後，能得到這麼多人的喜愛，這麼多的支持，我很感謝，這部電影給我很大的message（訊息）就是：媽媽的愛！」鍾欣凌聽到消息時，開心地說：「陽光正好，感謝大家的支持！」馬上就即興唱了〈表白〉，逗樂眾人。飾演「阿佩」的孫淑媚也感謝大家說：「能夠有這樣的成績，真的是『高難度』的！想要唱一首歌『快樂真快樂』，同時也感謝大家幫《陽光女子合唱團》締造了這個好成績。成為彼此的太陽，覺得很感動。」安心亞則開心說：「自從破紀錄之後我就好像裝了發電機，負能量接近就會自動消滅。感謝大家支持《陽光女子合唱團》希望大家繼續把這份陽光傳給全宇宙！」苗可麗則說：「感謝感謝感謝！我到底燒了什麼好香，以後大家回顧電影史的時候就會有苗可麗的三個字，感動到流眼淚，如果沒有你們就沒有我！」備受年輕人喜愛的何曼希則說：「《陽光女子合唱團》成為台灣電影影史第一真的非常開心跟感動。也許曼希或是宥心給你們很多的勇氣或是動力，但是大家的回饋才是支持他繼續走下去的動力！」陳庭妮十分感謝導演林孝謙，「創造了一個這麼棒的劇本，可以讓我們好好地感受愛與被愛，也好好地排毒！」