楊玉英：「願你們和那些不願錯過的人，都有再見的機會。」

楊玉英：「請不要忘記，我們還擁有愛人的能力。」

電影《陽光女子合唱團》票房狂飆5.4億！《陽光女子合唱團》上映51天累計票房達5億4561萬元，榮登台灣影史最賣座電影，今（15）日中午12時許製作方公開彩蛋影片，由翁倩玉飾演「楊玉英」演唱的典藏曲〈時間之歌 The Song of Time〉MV上架，以幕後實錄、影人謝票場次等畫面剪輯串聯，看見陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚及何曼希齊喊：「我們是陽光女子合唱團！」大夥兒流露滿滿喜悅，堅毅情感令人動容。翁倩玉於《陽光女子合唱團》飾演「楊玉英」，當年她生下智能遲緩的兒子，被老公言語羞辱、外遇及家暴，翁倩玉痛下決心毒殺老公，並與兒子共赴黃泉，想讓女兒曾珮瑜「美華」繼續存活人間，怎料翁倩玉被救活，隨後入獄，與女兒的關係降至了冰點，「我每年這個時候都會來看妳，提醒妳是一個多爛多糟糕的媽媽！」可是，翁倩玉一生掛年的就是女兒，「我無時無刻不感到後悔，也無時無刻停止愛妳」，翁倩玉深知自己不被諒解，無法得到女兒原諒，她彷彿對自己說，「她或許還在學會怎麼當一個母親」，翁倩玉強忍著肝癌身體，圓滿了合唱團場面，不見台下曾珮瑜現身，怎知道，曾珮瑜躲在會場門口，默默聽著〈幸福在歌唱〉痛哭。遺憾的是，翁倩玉不敵肝癌侵襲，曾珮瑜趕到醫院道別前，已沒了呼吸心跳，母女倆從此天人永隔，曾珮瑜哭倒在病床旁，痛苦到心揪在一塊。曾珮瑜領回翁倩玉的遺物，她細細翻閱著對方手寫信件，「我們永遠無法彌補過去犯的錯，但也請不要忘記，我們還擁有愛人的能力」，曾珮瑜緊握翁倩玉小時後留下來的珍珠項鍊，惋惜感慨萬分。電影中，翁倩玉緩緩唱道〈時間之歌 The Song of Time〉，「夕露朝花 輕吻人間 笑看 那些從前」述說著自己大半輩子，即便再掙扎、用力，在潮汐潮落後，都成了過往雲煙，「地上開出想念 世上的人匆匆一別 再見已是何年」，代表了「思念」深深烙印在翁倩玉心中，可惜，時間仍會帶走一切，不禁想問「如果能早點再見，那該有多好？」