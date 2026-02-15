我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何曼希被稱為「最強新人」，曾赴韓當練習生、電影處女作即躍升5億女星，未來演藝版圖大有可為。（圖／摘自 IG@man_xi.ho）

何曼希是誰？韓練習生蛻變成5億新秀

▲何曼希（如圖）在《陽光女子合唱團》中飾演「劉宥芯」，表演具強大爆發力。（圖／摘自 IG@man_xi.ho）

何曼希過年圍爐！陪伴家人深有感觸

▲何曼希（如圖）今年過年心態大不同，陪伴家人時間變少，因此更加珍惜能回家團聚的機會。（圖／摘自 IG@man_xi.ho）

《陽光女子合唱團》全台賣破5.4億！當中23歲新秀何曼希受到矚目，於片中飾演被母親拋棄、父親早逝的少女「劉宥芯」，孤立無援、靠自己掙錢，卻遭逢黑道大哥強暴，一次崩潰之下開槍殺死對方而入獄。對此，《NOWNEWS今日新聞》整理出何曼希被稱為「最強新人」介紹，曾赴韓當練習生、電影處女作即躍升5億女星，未來演藝版圖大有可為。23歲的何曼希，在《陽光女子合唱團》中扮演被母親拋棄、父親早逝的少女「劉宥芯」，孤立無援、靠自己打拚，卻遭逢黑道大哥強暴侵犯，一次崩潰之下開槍斃命對方，因而入獄，何曼希起初與陳意涵、安心亞等看不對盤，多場口角、動作戲氣場爆發，脫俗又具渲染力的表演，令人印象深刻。現實生活中的何曼希，從小就學習過芭蕾、國標、現代舞及K-Pop等不同舞風，參加過各類的舞蹈比賽，還曾到韓國去當練習生，在韓國的時候，她語言不通、沒人可講話，還因為放棄要付違約金，只能硬撐，結果新冠肺炎疫情爆發，何曼希因此回道台灣，倒覺得鬆了口氣，轉戰演員大放異彩。今逢小年夜，何曼希先前分享農曆春節行程，「過年對我來說，不只是放假，更是好好放鬆、與家人朋友相聚的時間」，尤其演完《陽光女子合唱團》知名度提升，今年過年心態大不同，工作忙碌，陪伴家人時間變少，因此更加珍惜能回家團聚的機會，「最想好好和家人相處、聊天、出門玩！」何曼希回憶道，初二時一定會回媽媽娘家，「跟家人、姐姐們一起吃飯，這是我唯一印象深刻的過年畫面」，甫從學生跨入職場，她感嘆：「以前待在家比較多，但現在住在外面，回家的次數變少，因此特別想念家人」，被問及新年願望，何曼希期許自己保持初心，繼續在演藝事業上穩定前進。