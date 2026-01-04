2026全家春節福袋第一波在去年聖誕節開賣，價格最低僅249元就能入手抽大獎、拿好禮，前陣子陸續傳出有民眾幸運抽到貳獎iPhone 17 Pro，沒想到昨（3）日有人開出更罕見的大獎，也就是參獎「嚦咕麻將紀念金幣10g」，名額只有8名、價值超過5萬，比iPhone 17 Pro還貴且更難抽，抽到等同於立馬回本200倍，讓許多人稱羨不已。
比iPhone 17還賺！全家罕見大獎開出了：瞬間回本200倍
全家2026馬年春節福袋廣受好評，本次獎項除了可抽BMW汽車豪車以外，還有多項好禮等著幸運兒開出。前陣子傳出不少網友抽中價值3萬9900元的貳獎iPhone 17 Pro消息，但昨（3）日有一名住在高雄的幸運兒於Threads表示，購買249元福袋，竟意外開出參獎「嚦咕麻將品牌黃金10g」，價值高達50373元，等同於瞬間回本200倍，讓他驚訝直呼「2026的運氣都用在這裡了」。
貼文一出後，瞬間引爆網路話題，不少網友紛紛羨慕直喊「這個比抽到手機好耶！恭喜」、「這個比手機還貴」、「唯一一樣會增值的獎品」、「好讚，現在黃金很貴」、「賺了賺了」、「終於看到參獎，恭喜」。
全家福袋參獎更貴、更難抽！中獎機率超低：抽中人品爆發
根據全家公布資訊，本次2026馬年福袋獎項，雖然貳獎iPhone 17 Pro僅有30名可抽中，但參獎的紀念幣金幣中獎名額更少，僅有8名幸運兒可以得到，價值上也更貴，高達5萬373元，比起iPhone 17 Pro還貴了1萬473元。但全家強調，由於黃金價格浮動，扣繳稅率以實際購買金額為主。
至於參獎「嚦咕麻將紀念金幣」究竟多難中呢？每個全家福袋都擁有抽獎券，而全家2026年福袋包含新春潮流福袋、肖像福袋399元、599元、799元、999元、1599元系列，以及FamiCollection福袋、品牌福袋等，總計94萬8000個福袋中，只有8包福袋有黃金大獎，機率僅0.000008，相當難中，這次民眾竟幸運奪得，堪稱是人品大爆發。
值得一提的是，幸運開出參獎紀念幣的民眾透露，自己是購買「馬頭造型」福袋，先前《NOWNEWS今日新聞》曾報導，觀測以全家249元福袋開箱文，許多購買「馬頭造型」的民眾經常抽到獎項，次之是hahababy聯名款，最後則是茄芷袋，雖然有可能僅是購買「馬頭造型」的人較熱衷於社群平台，純粹是一個參考，一切還是憑個人運氣。
超商福袋大戰開打！全家抽豪車、7-11集結10大IP、萊爾富CP值高
全家總計多達41款福袋，第一波福袋已在聖誕節開賣，主打「開袋秒回本、福運抽獎券、股票禮品卡、隨機加碼好禮」4好禮，其中與蔡阿嘎、二伯合作聯名「hahababy聯名款」更是成為搶購首選，光靠俏皮可愛的外袋就贏一大半，最大獎還可豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，還有iPhone 17 Pro、黃金等好禮。
7-11福袋部分將於1月7日正式開賣，多達130款福袋、歡樂包款式，集結10大熱門IP，包括短尾矮袋鼠、奇奇蒂蒂、米奇、Hello Kitty、史努比、哆啦A夢等，價格自499元至1999元不等，還能加碼抽3台特斯拉百萬豪車、精品包、2026國際棒球賽事東京賽事門票等。
另外萊爾富2026年春節福袋同樣大升級，外型時尚又文青，內袋還進化成可重複使用的保冷提袋，禮品總價超過200元，CP值十分高，還可抽中台積電、輝達等知名企業股票、iPhone17、Nintendo Switch 2 等大獎，民眾這次千萬不要錯過。
📍全家馬年福袋獎項一次看
৹ 頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）
৹ 貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）
৹ 參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）
৹ 肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）
৹ 伍獎：全家專屬禮物（40034名）
৹ 異業優惠
📍萊爾富馬年福袋獎項一次看
৹ 超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
৹ 頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
৹ 壹獎：iPhone 17（3名）
৹ 貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
৹ 參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
৹ 肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
৹ 伍獎：LG 12L除濕機（10名）
৹ 陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
৹ 柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
৹ 其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
📍7-11馬年福袋獎項一次看
৹ 福袋頭獎：Tesla MODEL Y （3名）
৹ 福袋貳獎：甜蜜約定5兩黃金（2名）
৹ 福袋參獎：精品KELLY包（1名）
৹ 福袋特別獎：2026國際棒球賽事東京賽事門票，1人中獎2人同行（4名）
৹ 驚喜包獎項：哆啦A夢黃金墜飾（10名）、蠟筆小新款抽獎獎項、2萬點OPENPOINT點數（10名）
資料來源：全家、萊爾富、7-11
