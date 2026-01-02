我是廣告 請繼續往下閱讀

只要購買福袋或者是禮盒，消費滿200元就會送霜淇淋一支，而福袋價值249元，等於就是買福袋就能獲得49元霜淇淋一支

▲全家福袋熱賣中，有店家推出安慰保底獎「霜淇淋一支」，引爆社群討論超暖心！（圖/全家便利商店/7-11超商新品好物分享區）

全家福袋單店限定「保底安慰獎」！免費送霜淇淋被讚爆

249元的福袋今年一共發行65萬個，獎項零零種種加起來40100份左右，其實「銘謝惠顧」的機率更高

▲全家249元福袋立即開獎區，65萬包中只有4萬包左右會中獎，其實中獎機率也沒有那麼高，許多人打開其實都是銘謝惠顧。（圖/Threads）

是位於新北市中和區景平路71-2號的店家

但門市推出保底安慰獎模式，只要購買今年全家福袋就送霜淇淋一支

全家249元福袋一堆人買這包回本！大獎iPhone 17元旦又開3支

有許多人買到「馬頭造型」的經常會在立即開獎抽獎券抽到獎項

▲全家249元福袋有三款，其中在社群上最多人回本中獎的就是「馬頭造型」的福袋，現象非常有趣。（圖/Threads）

至於今年全家福袋立即抽獎的最大獎iPhone 17 Pro，目前在網路上一共已經開出4支

▲全家福袋立即抽獎區最大獎iPhone 17 Pro，一抽到回本160倍，目前在社群上已經有4位幸運兒抽中，分布在新北、桃園、高雄都有。（圖/Threads）

🟡全家2026春節福袋資訊

📍頭獎抽獎公布時間：2026/3/25在官網公布中獎名單

全家2026新年福袋開賣一週好評不間斷，今年249元基本款一共有三款可以選擇，大獎能見度比去年高出許多，許多人購買之後都有回本，大讚全家今年有誠意。然而就有網友發現，已經有全家門市為了拉抬福袋買氣，也安慰那些沒中獎的民眾，竟然推出只要購買福袋就送霜淇淋的活動，在社群引爆討論，也有不少開到不錯獎項的民眾都是購買「馬頭造型」的福袋中獎，話題性超高。有網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品好物分享區」貼文指出「這個全家門市好棒，連銘謝惠顧都心情感覺好一些了！」只見貼出的照片，一間全家「景秀」門市單店福利大放送，，超級佛心！貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「咦這間在我家附近，下班立刻來去買」、「安慰獎真的很暖心耶！」由於全家福袋抽獎券「立即開獎」的獎項可以開出貳獎至伍獎的數量有限，，記者以及親友團一共買了6包就全部都是銘謝惠顧，但也馬上登陸序號準備來中頭獎BMW，新年滿懷希望！實際查詢網友討論的「全家景秀」門市，，即便全家福袋還在熱銷階段，，讓顧客直接現賺49元，獲得不少網友讚賞直呼很暖心。另外，記者觀察在社群上購買全家249元福袋的分享文，，接著是hahababy聯名款次之，茄芷袋的排名第三，不過這也很可能只是購買「馬頭造型」的人比較活躍在社群，有些人低調中獎沒有發出，就當成一個參考依據，，元旦當天Threads上就一共新增3位幸運兒發文中獎，其中2位中獎有公佈地點，包括高雄、桃園全家購買中獎，也就是說，今年全家馬年福袋貳獎最多剩下26支。只能說有人一包入魂，有人一箱看見衰衰的靈魂，福袋這種東西就跟刮刮樂一樣，會中就是會中，祝大家能幸運中大獎囉！📍登錄序號時間截止日：2026/3/15之前📍IP聯名福袋開賣時間：2026/1/7📍頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）📍貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）📍參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）📍肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）📍伍獎：全家專屬禮物（40034名）📍異業優惠