2026年第一個完整工作周，提神咖啡喝起來。7-11表示，特選咖啡寄杯買7送7，每天凌晨0時重新上架補貨開賣；全家買咖啡就能用39元加購哈根達斯雪糕；萊爾富咖啡買一送一、第2杯5元；星巴克買一送一周一uniopen卡友獨享。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（1月4日至1月10日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月1日至1月4日
◾特大杯美式3杯100元 ，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元 ，7.1折（原價70元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾奶茶系列買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
📍門市｜即日起至1月6日
◾大杯特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
◾大杯特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
📍APP｜1月1日至1月5日
◾特選美式買7送7，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡買7送4，6.4折（原價80元、特價51元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3，5.7折（原價60元、特價34元）
◾香鑽水果茶買4送3，5.7折（原價70元、特價40元）
🟡全家便利商店
📍門市｜即日起至1月4日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾特大杯金門高粱酒香凍檸美式第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至1月6日
買大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，可用39元加購哈根達斯雪糕（原價149元），換算下來比買一送一還便宜，雪糕限指定口味：薄荷可可餅乾雪糕、多重莓果牛乳雪糕。
◾大杯特選美式＋哈根達斯雪糕94元，4.6折（原價204元）
◾大杯特選拿鐵＋哈根達斯雪糕104元，4.9折（原價214元）
🟡星巴克
星巴克買一送一uniopen卡友獨享！1月5日周一當天限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上，同品項第2杯免費，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜12月24日至1月20日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
📍門市｜即日起至1月20日
◾ 中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾ 大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）
📍門市｜1月4日、10日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
🟡美廉社
📍APP｜即日起至1月6日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡85度C
85度C周三（1月7日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（1月9日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至1月8日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net／3SHrDP0
🟡路易莎咖啡
路易莎即日起至2月28日前出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎
