金州勇士隊在下半季首場關鍵戰役前夕，接獲了令人沮喪的醫療報告。球團19日正式確認，當家球星柯瑞（Stephen Curry）因右膝「髕骨股骨疼痛症候群」（Patellofemoral pain syndrome，俗稱跑者膝）恢復不如預期，將缺席今（20）日在主場迎戰波士頓塞爾提克的比賽。主帥科爾（Steve Kerr）坦言傷情「有些模糊」，且不排除讓柯瑞接受第二次核磁共振（MRI）檢查，以排除結構性損傷的可能性。針對柯瑞的傷勢，舊金山加州大學（UCSF）著名的運動醫學專家帕迪亞醫師（Dr. Nirav Pandya）在社群平台 X 上提供了深度解析。他指出，「跑者膝」與骨折或扭傷不同，其康復過程並非線性，而是取決於膝蓋前端結構受刺激後的疼痛與炎症反應。帕迪亞醫師表示：「這類傷勢非常棘手，因為運動員的感受往往比影像檢查更關鍵。進行第二次MRI的目的是確認炎症是否有增減，並檢查最初影像中可能未顯現的軟骨微小損傷。在初期給予更多休息時間，是防止傷勢在復出後立即『死灰復燃』的最佳方式。」柯瑞在全明星賽期間雖未上場，但仍接受了全天候的復健治療。然而他在周三重返練習場嘗試參與對抗賽後，向防護員反映膝蓋「感覺不對勁」，最終決定退出週四的比賽。這將是柯瑞本季缺席的第17場比賽。根據 NBA 最新的集體談判協議（CBA），球員必須出賽至少 65 場才能角逐年度最佳陣容（All-NBA）等重要獎項。若柯瑞在週四後再缺席任何一場比賽，這位37歲的兩屆MVP將正式失去評選資格。在二當家巴特勒（Jimmy Butler）因十字韌帶斷裂賽季報銷後，勇士隊在進攻端極度依賴柯瑞。數據顯示，本季柯瑞缺陣時勇士僅取得6勝10負。雖然新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）預計將在對塞爾提克的比賽首度披上勇士戰袍登場，但在失去柯瑞牽制力的情況下，他將面臨塞爾提克更嚴密的防守考驗。科爾表示，球隊將在周六進一步更新柯瑞的檢查報告。在追求季後賽席次的緊要關頭，如何在柯瑞的健康與球隊戰績間取得平衡，將是勇士隊下半季最嚴峻的課題。