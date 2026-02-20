儘管去年夏天洛杉磯湖人風光簽下選秀狀元艾頓（Deandre Ayton），期望他能成為超級巨星唐西奇（Luka Doncic）身後的禁區守護神，但隨著賽季推進，艾頓起伏不定的表現顯然未能平息外界質疑，也未能獲得湖人高層的信任。即便替補中鋒海斯（Jaxson Hayes）近期偶有佳作，但根據多家美媒評估，中鋒位置仍是湖人今夏補強的首要任務，其中鵜鶘禁區新星米西（Yves Missi）正是球團密切關注的對象。
艾頓表現不穩定 休賽季恐遭割愛
湖人去年休賽季簽下狀元郎艾頓，原期盼他能成為唐西奇擋拆中的最佳搭檔，並穩固禁區防守。然而，本賽季艾頓的表現起伏不定，場均數據跌至生涯新低的13.2分、8.5籃板。更令教練團頭痛的是，艾頓在防守端的懶散多次遭到總教練瑞迪克（JJ Redick）公開點名，名嘴柏金斯（Kendrick Perkins）更是曾痛批他缺乏鬥志，甚至暗示隊友詹姆斯（LeBron James）可能已對他感到不滿。
因此雖然艾頓下賽季擁有810萬美元的球員選項，但湖人管理層已開始尋覓更可靠的內線戰力。根據《HoopsHype》與《ClutchPoints》等多方消息指出，紐奧良鵜鶘隊的潛力長人米西（Yves Missi）早已進入湖人的雷達範圍。儘管湖人在交易大限前將重心放在側翼補強並簽下肯納德（Luke Kennard），但內部對米西的興趣從未減退，預計將在休賽季重啟討論。
新秀紅利與籃板天賦 米西完美補足湖人弱點
年僅21歲的米西雖然本季在鵜鶘上場時間受限，場均數據僅5.6分、5.6籃板，但他在防守端與籃板球的侵略性極具吸引力。值得注意的是，他在有限的上場時間內場均能抓下2.9個進攻籃板，排在聯盟第16名，這種製造二次進攻機會的能力，正是目前湖人最渴求的環節。
此外，米西的新秀合約極具薪資彈性，未來兩年的年薪僅約350萬至550萬美元，對湖人而言是平衡戰力與薪資結構的理想選擇。
劍指字母哥計畫 湖人今夏手握巨資豪賭
湖人今夏的財務狀況相當優渥，根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析，湖人預計將擁有約5100萬美元的薪資空間。這筆巨資除了用來保留戰力，更被視為追求「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的關鍵籌碼。
先前許多報導都指出，湖人已經準備「全力追求」字母哥。若這樁足以改變聯盟版圖的震撼交易成真，引進像米西這樣價廉物美的中鋒將成為球隊各方面帶來好處；若追求大牌球星未果，米西則將從備案轉為湖人禁區長期現代化改革的核心拼圖。
消息來源：《Heavy Sports》
我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人去年休賽季簽下狀元郎艾頓，原期盼他能成為唐西奇擋拆中的最佳搭檔，並穩固禁區防守。然而，本賽季艾頓的表現起伏不定，場均數據跌至生涯新低的13.2分、8.5籃板。更令教練團頭痛的是，艾頓在防守端的懶散多次遭到總教練瑞迪克（JJ Redick）公開點名，名嘴柏金斯（Kendrick Perkins）更是曾痛批他缺乏鬥志，甚至暗示隊友詹姆斯（LeBron James）可能已對他感到不滿。
因此雖然艾頓下賽季擁有810萬美元的球員選項，但湖人管理層已開始尋覓更可靠的內線戰力。根據《HoopsHype》與《ClutchPoints》等多方消息指出，紐奧良鵜鶘隊的潛力長人米西（Yves Missi）早已進入湖人的雷達範圍。儘管湖人在交易大限前將重心放在側翼補強並簽下肯納德（Luke Kennard），但內部對米西的興趣從未減退，預計將在休賽季重啟討論。
年僅21歲的米西雖然本季在鵜鶘上場時間受限，場均數據僅5.6分、5.6籃板，但他在防守端與籃板球的侵略性極具吸引力。值得注意的是，他在有限的上場時間內場均能抓下2.9個進攻籃板，排在聯盟第16名，這種製造二次進攻機會的能力，正是目前湖人最渴求的環節。
此外，米西的新秀合約極具薪資彈性，未來兩年的年薪僅約350萬至550萬美元，對湖人而言是平衡戰力與薪資結構的理想選擇。
劍指字母哥計畫 湖人今夏手握巨資豪賭
湖人今夏的財務狀況相當優渥，根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析，湖人預計將擁有約5100萬美元的薪資空間。這筆巨資除了用來保留戰力，更被視為追求「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的關鍵籌碼。
先前許多報導都指出，湖人已經準備「全力追求」字母哥。若這樁足以改變聯盟版圖的震撼交易成真，引進像米西這樣價廉物美的中鋒將成為球隊各方面帶來好處；若追求大牌球星未果，米西則將從備案轉為湖人禁區長期現代化改革的核心拼圖。