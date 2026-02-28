2026年台日棒球國際交流賽進入第三日賽程，中華隊在進行兩場分別和福岡軟銀鷹和北海道日本火腿鬥士的比賽後，今（28）日搭機飛往日本宮崎，而本日下午15：00時於臺北大巨蛋進行的比賽，將由中華職棒味全龍隊對上日本職棒北海道日本火腿鬥士。手感火燙的火腿球星万波中正本場比賽是否還會再開轟值得期待。《NOWNEWS》也為讀者整理賽事資訊、轉播平台、兩隊球員名單、啦啦隊陣容供讀者參考。
2026年台日棒球國際交流賽28日賽事資訊
📍對戰組合： 火腿鬥士 vs. 味全龍
📍比賽時間： 2026年2月28日 (四) 15:00
📍比賽地點： 臺北大巨蛋
2026年台日棒球國際交流賽轉播平台
📍台灣轉播： 緯來體育台、緯來精采台、緯來YouTube、7-ELEVEN
📍日本轉播： スポーツライブ＋、ホークスTV
2026年台日棒球國際交流賽球員名單
【味全龍陣容】
⚾總教練：葉君璋
⚾教練團：林智勝、納瓦洛、張建銘、王昊、陳志偉、郭勝安、丘昌榮、劉家豪、邱世杰、劉榮華、張家浩、羅嘉仁、王膺鵬、吳嘉侑、劉家愷、林宗男、彭立堯、蕭一傑、陳家駒、彼得森、古久保健二、黃亦志
⚾投手：李超、陳禹勳、魔神龍、林柏佑、黃暐傑、楊鈺翔、郭郁政、吳俊杰、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、李致霖、鄭展昊、趙璟榮、陳志杰、林逸達、張景淯、伍鐸、曾仁和、陳暐皓、陳冠偉、曹祐齊、何宗旂、賴知頎、林子昱、吳承翰、張鈞守、林鋅杰、吳君奕、王定穎、梅賽鍶、林凱威、翁瑋均、黃侰程、薛毓達、林紘維、林軒宇、吳東霖
⚾捕手：林辰勳、全浩瑋、蔣少宏、姚冠瑋、黃贊維、劉曜豪
⚾內野手：吉力吉撈·鞏冠、朱育賢、黃柏豪、李凱威、劉俊緯、張政禹、陽念祖、李展毅、陳思仲、劉基鴻、拿莫·伊漾、吳東融、石翔宇、周委宏、許子謙、吳承皓
⚾外野手：陳子豪、郭天信、林孝程、王順和、張祐銘、曾聖安、許博閎、張祐嘉、冉皓燐、崔聖允、傅鈞致、潘信安
【北海道日本火腿鬥士陣容】
⚾ 投手 (16名)：矢澤宏太、玉井大翔、上原健太、杉浦稔大、金村尚真、宮西尚生、田中正義、河野竜生、細野晴希、淺利太門、索林勞、島本浩也、福谷浩司、畔柳亨丞、柳川大晟、山本拓實
⚾ 捕手 (5名)： 郡司裕也、清水優心、進藤勇也、吉田賢吾、田宮裕涼
⚾ 內野手 (7名)：上川畑大悟、野村佑希、卡斯楚、有薗直輝、水野達稀、山縣秀、奈良間大己
⚾ 外野手 (5名)：西川遙輝、五十幡亮汰、水谷瞬、万波中正、雷耶斯
2026年台日棒球國際交流賽CT AMAZE 啦啦隊應援班表
🐘中信兄弟 Passion Sisters➡️峮峮、短今、妮可、夏蕾、衣宸、少鹽
🐲味全龍 Dragon Beauties➡️林襄、小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛
🦁統一7-ELEVEn獅 Uni-Girls➡️侯芳、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七
🛡️富邦悍將 Fubon Angels➡️潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy
🦍樂天桃猿 Rakuten Girls➡️孟潔、岱縈、卉妮、熊霓、貝佳頤、彭彭
🦅台鋼雄鷹 Wing Stars➡️一粒、李樂、恬魚、妡0、林浠、螢螢
🇰🇷韓國應援團➡️車榮玹（LG雙子）、李今珠（KT巫師）、朴淡備（樂天巨人）、徐賢淑（斗山熊，待定）
📌場外活動
1. 合照見面會 (B2場外小舞台)
對象： CT AMAZE
資格： 官方商店消費 CT AMAZE 商品滿 $2500。
號碼牌： 13:00 於松菸三號倉庫發放 (限量60位)。
2. 扭蛋區開放
B2博物館區： 14:30 - 23:00
場內L2： 16:00 - 比賽結束
🌟台日交流賽賽後演唱會
28日演出嘉賓：JUN. K & Nichkhun / SHOWNU X HYUNGWON
預計時長： 至少半小時 (依現場情況調整)。
2026年台日棒球國際交流賽全系列賽程
2/25 (三) 19:00： 軟銀鷹 3：7 中信兄弟
2/26 (四) 19:00： 軟銀鷹 4：0 中華隊 (賽後：李聖傑)
2/27 (五) 15:00： 火腿鬥士 6：1 中華隊 (賽後：滅火器)
2/28 (六) 15:00： 火腿鬥士 vs. 味全龍 (賽後：JUN. K & Nichkhun / SHOWNU X HYUNGWON)
