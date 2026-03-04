我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明（5）日正式點燃戰火，中華隊首戰交手強敵澳洲隊，今（4）日卻傳出令人擔憂的消息，旅美強打李灝宇在昨（3）日熱身賽後傳出身體不適，今日未參與訓練。中職會長蔡其昌表示，經過防護員檢查，李灝宇無大礙，但老虎球團要求中華隊出示MRI（核磁共振）報告，因此李灝宇正在醫院進行檢查，最終結果將在晚間出爐。李灝宇昨日擔任中華隊先發第2棒、守二壘，首打席敲出游擊滾地球，形成雙殺打，第2席敲出右外野安打，第3打席三壘界外飛球出局，第4打席則是右外野飛球出局，總計4打數1安打，守備方面則是出現1次失誤。中華隊今日在東京巨蛋進行官方練習日，李灝宇雖然穿著練習衣，但並未更換釘鞋，也沒有進行守備、打擊練習，而是站在打網後方，與總教練曾豪駒交談。經記者昨日在宮崎熱身賽觀察，李灝宇在最後一打席，身體似乎出現不適，今日未參與練球，或許與身體狀況有關聯。針對李灝宇的狀況，中職會長蔡其昌表示，「剛剛有跟教練團討論，也做了簡報，灝宇打擊完後有覺得不適，無論是我們的防護員、其他防護員，看過都沒太大問題。」不過蔡其昌指出，李灝宇母隊老虎球團相當謹慎，有要求需要出示更進一步檢查報告，「下午緊急聯絡，臨時要做MRI（核磁共振）不容易，也總算完成，他目前正在檢查。」蔡其昌直言，老虎球團要求一定要有醫學上有可信度的醫學報告。蔡其昌說，中華隊教練團不敢大意，因此緊急通知30人名單外的內野手張政禹前往東京，「萬一檢查出來有不好的消息，我們也不能少一員，同一個時機緊急通知張政禹，趕飛機來東京待命，謝謝張政禹辛苦趕赴前線。」蔡其昌表示，李灝宇的報告最快晚上會有結果，也立刻交給老虎球團確認，「我們希望沒有問題，灝宇對我們來講，是很重要的強打者。」蔡其昌進一步指出，「（換人）會在時間內處理，已經要求中華隊掌握大會時間。」