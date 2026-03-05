2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）C組預賽今（5）日正式點燃戰火，中華隊首戰強敵澳洲，推出「龍之子」徐若熙先發，賽前中華隊總教練曾豪駒公布先發打線，在旅美「怪力男」李灝宇因傷被強制退出後，林子偉此役扛先發二壘手，與游擊手江坤宇搭配鎮守中線，打線雙箭頭則是「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、旅日強打林安可組成。
中華隊交手澳洲先發打線：
第1棒 費爾柴德（中外野）
第2棒 林安可（指定打擊）
第3棒 陳傑憲（右外野）
第4棒 張育成（三壘）
第5棒 吳念庭（一壘）
第6棒 江坤宇（游擊）
第7棒 林子偉（二壘）
第8棒 蔣少宏（捕手）
第9棒 陳晨威（左外）
先發投手：徐若熙
中華隊首戰澳洲就出大招！林安可空降「最強二棒」 中職成績曝光
黃忠義評論／徐若熙先發是最好安排！台灣打澳洲 東哥點名2奇兵
