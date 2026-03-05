我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）C組預賽今（5）日正式點燃戰火，中華隊首戰強敵澳洲，推出「龍之子」徐若熙先發，賽前中華隊總教練曾豪駒公布先發打線，在旅美「怪力男」李灝宇因傷被強制退出後，林子偉此役扛先發二壘手，與游擊手江坤宇搭配鎮守中線，打線雙箭頭則是「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、旅日強打林安可組成。第1棒 費爾柴德（中外野）第2棒 林安可（指定打擊）第3棒 陳傑憲（右外野）第4棒 張育成（三壘）第5棒 吳念庭（一壘）第6棒 江坤宇（游擊）第7棒 林子偉（二壘）第8棒 蔣少宏（捕手）第9棒 陳晨威（左外）