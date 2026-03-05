2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）C組預賽今（5）日正式點燃戰火，中華隊首戰強敵澳洲，推出「龍之子」徐若熙先發，賽前中華隊總教練曾豪駒公布先發打線，在旅美「怪力男」李灝宇因傷被強制退出後，林子偉此役扛先發二壘手，與游擊手江坤宇搭配鎮守中線，打線雙箭頭則是「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、旅日強打林安可組成。

中華隊交手澳洲先發打線：

第1棒 費爾柴德（中外野）

第2棒 林安可（指定打擊）

第3棒 陳傑憲（右外野）

第4棒 張育成（三壘）

第5棒 吳念庭（一壘）

第6棒 江坤宇（游擊）

第7棒 林子偉（二壘）

第8棒 蔣少宏（捕手）

第9棒 陳晨威（左外）

先發投手：徐若熙

