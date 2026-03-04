我是廣告 請繼續往下閱讀

⚾兩隊同戰績：該場比賽的勝者晉級

⚾兩隊同戰績且平手、或是3隊以上同戰績：依序比較最低失分率、最低自責分率、最高打擊率、抽籤決定

▲中華隊次戰交手大谷翔平領軍的日本，由於經典賽特殊的失分率計算，因而沒有任何抓放空間，屆時也得全力去拚。（圖／美聯社／達志影像）

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）C組預賽明天5日率先開打，中華隊開幕戰交手澳洲後，先後面對日本、捷克與韓國，5隊爭奪2個晉級名額。根據主辦方大聯盟官方賽前發布規則，本屆經典賽總共分為A、B、C、D一共4組，每組5支球隊，總計20支隊伍、分別於四地參賽，各組取前2名晉級，於美國舉行8強單淘汰複賽。預賽晉級規則為「分組單循環賽制」，各隊交互對戰一次，戰績平手時的遞補順序規定，則分為兩種以下情況：其中最需注意的是「失分率」，計算公式為「失分／防守出局數」，若屆時中華隊、澳洲與韓國都為2勝2敗，就會優先比較「失分率」。2023年中華隊在 A組5隊取得2勝2敗，最終就因失分率過高，而一口氣掉到分組墊底。此外，從數據比較的優先順序，先取失分率、自責分率，再來才是打擊率來看，經典賽規則對於大量失分球隊的懲罰較高，變向等於不鼓勵所謂「抓放策略」保晉級，每場都必須派出合理投手配置打完比賽，盡量降低失分才是王道。保級規則方面，各組前4名將直接獲得下一屆2030年經典賽的正賽資格；最後一名則需參加下一屆的資格賽。經典賽為了保護球員並維持比賽節奏，特別設有一些不同於一般職棒的特殊規範：⚾提前結束比賽（Mercy Rule）：5局領先達15分以上、7局領先達10分以上，比賽都會直接提前結束⚾突破僵局制：若正規9局打完平手，第10局起採用大聯盟式的「自動二壘有人」模式，直到分出勝負。⚾投手用球數限制：預賽單場上限：65球（若面對該打者時達上限，可投完該打席）⚾休息天數限制：單場投滿30球得休息1天、單場投滿50球得休息4天、連續2天登板得休息1天其中影響最大的莫過於投手用球數限制。直到決賽才會放寬到95球標準量，加上嚴格休息天數限制，讓各隊都得準備更多投手，最好還具備能投跨局數的能力優先，中華隊本屆一次攜帶多達16位投手，主因就在於此。中華隊將於明日開幕賽首戰對陣澳洲，由於C組還包含強敵日本與韓國，中華隊若要晉級，對戰澳洲與捷克的比賽有「必勝壓力」，且必須盡可能壓低失分，以防再次陷入2023年拚失分率的困境。