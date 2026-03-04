我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC世界棒球經典賽開打前夕，中華隊稍早抵達東京巨蛋練球，開幕戰台灣時間11點迎戰澳洲，中午結束練球後，全員換上正式球衣留下珍貴合影，大會也應景撥放享譽國際的台灣天王周杰倫「晴天」、「擱淺」等名曲，球員都開心合影。中華隊今日一大早先進到東京巨蛋練球，迎接明天午場的經典賽開幕戰，沙子宸、林維恩等年輕好手也撥空拍攝休息室、打擊練習與球場合照，將參戰經典賽的心情分享給球迷。「台灣隊長」陳傑憲則把握住機會，直奔韓國隊休息室，找「韓國隊長」李政厚拍照，陳傑憲笑說，「我很喜歡他，趁著比賽開打前，完成心願。」陳傑憲表示，李政厚人很Nice、個性又好，至於下個目標，陳傑憲透露，「有機會的話，希望可以跟大谷（翔平）拍到照。」至於2人的談話，陳傑憲說，「我就用一個很破爛的英文跟他講說，我真的很喜歡他，然後就謝謝。他就說，很高興認識我，這樣子的簡單英文對話。」完成心願後，陳傑憲也透露下個目標，「有機會的話，希望可以跟大谷（翔平）拍到照。」