我是廣告 請繼續往下閱讀

▲印有中華隊（Chinese Taipei）字樣的藍、白球衣集中陳列在特定貨架上，台灣球迷忙著翻找尺寸、搶購心儀商品。（圖／記者路皓惟攝）

▲Nike中華隊球迷版白色球衣定價22,000日圓，仍擋不住台灣球迷力挺，結帳區頻現萬元台幣帳單。（圖／記者路皓惟攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)戰火狂燃，東京巨蛋不僅場內賽事打得火熱，場外的「周邊商品戰」也同樣激烈。除了緊盯球員表現，球迷的買氣更是賽事另一大看點。本報特派記者實際走訪東京巨蛋WBC官方商店發現，儘管中華隊的商品專區僅佔據店內的一小角，卻被熱情的台灣球迷擠得水洩不通，買氣與人氣完全不輸地主日本球迷。走進官方商店，各國周邊商品琳瑯滿目。從現場直擊畫面可見，印有Chinese Taipei經典標誌的藍、白球衣與應援服，被集中陳列在特定的幾層貨架上。雖然整體佔地不大，但這個小專區卻始終圍繞著滿滿的球迷。大家眼明手快地翻找適合的尺寸，工作人員更是頻頻補貨。「來到這裡，沒有花個5000塊台幣真的走不出來！」除了滿滿的熱情，台灣球迷更展現了驚人的鈔能力。實際翻看商品吊牌，一件球迷版的Nike中華隊白色球衣，定價高達22,000日圓(約合新台幣4400多元)，但這完全阻擋不了球迷的力挺之心。據現場觀察與球迷透露，大家進到商店就像開啟了掃貨模式，提籃裡塞滿球衣、紀念T恤與各式小物。結帳時毫不手軟，許多台灣球迷單筆消費隨便都是新台幣8,000至10,000元起跳，萬元帳單比比皆是。對遠道而來的台灣球迷而言，購買周邊不僅僅是帶回紀念品，更是展現凝聚力的一種方式。這波「用新台幣下架中華隊周邊」的狂熱現象，不僅成為本次WBC東京巨蛋場外最特別的風景線，也讓人見識到台灣球迷為了化身場上英雄最堅強後盾，絕對是不計成本、全力相挺。YouTuber蔡阿嘎的妻子、「二伯」李佩潔受訪時直言，即便距離正式開賽還有一天，但已經明顯感受到濃濃的台灣味。「有啊！一路上超多人在打招呼，很多台灣人，大家感覺都很興奮。」二伯笑著分享現場觀察。她也提到，首戰對手為澳洲，預期場內台灣球迷比例將相當可觀，「感覺明天台灣人在裡面應該會蠻多的，很期待！」