我是廣告 請繼續往下閱讀

▲目前我國的失分率為「0.129」，而澳洲目前為0，這意味著接下來韓國在對澳洲一場必須大量得分，才有機會幫助我國晉級。（圖／記者葉政勳攝）

▲WBC中華隊以5:4擊敗韓國隊，賽後許多球員都哭了。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組今日上演一場驚心動魄的台韓大戰，中華隊在東京巨蛋4萬584名觀眾的見證下，歷經10局延長賽，靠著骨折仍堅持代跑的隊長陳傑憲拚命滑壘，以及江坤宇的關鍵強迫取分，最終以5：4險勝韓國。目前我國的失分率為「0.129」，而澳洲目前為0，這意味著接下來韓國在對澳洲一場必須大量得分，才有機會幫助我國晉級。中華隊以2勝2敗完成預賽，雖然晉級主動權不在手中，但仍保住前往邁阿密的一線生機。中華隊最新失分率：0.38根據目前C組互咬的戰況，若最終形成中華、韓國、澳洲三隊同為2勝2敗，將依序比較「失分率（總失分/總守備局數）」。中華隊在關鍵的兩場對戰（對澳、對韓）數據如下：出局數： 54（對澳24 + 對韓30局）總失分： 7分（對澳3分 + 對韓4分）。澳洲： 27個出局數 ÷ 0 失分 = 0台灣： 54個出局數 ÷ 7 失分 = 0.129韓國： 30個出局數 ÷ 5 失分 = 0.166中華隊要晉級8強，首要條件是澳洲隊接連輸給日本與韓國，形成三隊皆為2勝2敗的局面。韓國的最終失分率必須高於台灣的0.1296。以57個總出局數計算，57×0.1296=7.38分。這代表韓國最終的總失分必須達到8分。扣除目前對中華隊已失去的5分，韓國在對戰澳洲時必須「失3分(含)以上」（即澳洲必須至少得3分）。澳洲的最終失分率也必須高於台灣的0.1296。以54個總出局數計算，54×0.1296=7分。這代表澳洲最終的總失分必須大於7分，也就是澳洲在對戰韓國時必須「失8分(含)以上」（即韓國必須至少得8分）。若澳洲剛好失7分（即韓國得7分），則澳洲與台灣的失分率將同為7÷54=0.1296，屆時將進入下一層比較（自責分率）。為了確保中華隊能直接以失分率晉級，韓國得8分是最保險的門檻。今日比賽最令人動容的一幕發生在10局上突破僵局制。中華隊換上因觸身球導致左手食指骨折的隊長陳傑憲代跑二壘。面對滿場台灣球迷的掌聲，陳傑憲在隊友觸擊時，不顧傷勢奮力撲向三壘，用受傷的左手觸碰壘包，這股拚勁成功製造一三壘有人，並隨後跑回超前的第5分。曾豪駒總教練賽後感性表示：「每個人都專注在每一顆球，不留下後悔。」儘管目前晉級仍需看他場臉色，但中華隊在經歷開賽2連敗後硬是收下2連勝，這份鬥志已讓東京巨蛋變成了台灣的主場。