▲經典賽中華隊賽程、C組戰績表。（圖／NOWNEWS社群中心製）

2026世界棒球經典賽3/8中華隊對韓國「轉播平台、免費直播資訊」

⚾️經典賽電視轉播平台免費看

⚾️經典賽網路轉播平台

📍Hami Video電視運動館

可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元

📍愛爾達ELTA.tv線上看

最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元

▲2026世界棒球經典賽電視免費轉播、直播平台一覽。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026世界棒球經典賽「中華隊小組賽最終成績」！分析韓澳大戰為何重要？

「中華隊0:3澳洲/輸球」、「中華隊0:13日本/輸球」、「中華隊14:0/贏球」、「中華隊5:4韓國/贏球，最後總成績2勝2敗，

所以今天晚上18時，我們必須幫韓國隊加油才行，並期望他們同時能夠互相追更多分數，造成雙方失分增加！

▲第5棒文保景抓住帕沙克的失投球，一棒掃出中外野大牆，幫助南韓取得領先。(圖/特派記者葉政勳攝)

2026世界棒球經典賽「中華隊出賽30人完整名單」

▲WBC中華隊內野手鄭宗哲敲出陽春全壘打。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

韓國3/8大戰澳洲直播平台、免費轉播看過來！2026世界棒球經典賽（WBC）火熱開打中，中華隊已經完成所有C組的賽事，最終成績落在2勝2敗，今（9日）韓國對上澳洲，如果韓國能夠打贏澳洲，這樣中華隊、韓國以及澳洲戰績都會是2勝2敗，屆時就要以「失分率」來進行比較，看誰最低就能跟日本一起晉級8強，《NOWNEWS》本文整理韓澳大戰免費轉播、直播平台、中華隊最終小組賽成績以及中華隊經典賽名單，提供民眾一文看懂最新資訊。民眾可以如果只能線上觀看，，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。而這次經典賽，中華隊已經在C組出賽所有場次，成績分別為那為何今天的韓澳大戰這麼重要？因為只要韓國打贏澳洲，根據經典賽規定，戰績相同的隊伍，將會以「失分率」做為最優先來進行比較，如果澳洲打贏韓國，那麼澳洲就會變成3勝一敗，直接跟日本手牽手前進邁阿密，：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）、孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）。吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、自由球員）、蔣少宏（63號、味全龍）。鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、張政禹（25號、味全龍）、江坤宇（90號、中信兄弟）。Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）。