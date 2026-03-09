我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文保景爭議打席逐球數據出爐，3顆好球都為紅中，且球路也一致。（圖／MLB官網）

韓國今（9）日迎戰澳洲為C組晉級最關鍵戰役，於九局上拿下關鍵第7分，確保得分已達到晉級門檻後，當家主砲文保景選擇策略性不揮棒，讓中華隊晉級夢碎，賽後也引發不小爭議，關於文保景是否為故意不揮棒、想淘汰中華隊，答案只有他自己、以及韓國隊最清楚。而根據Statcast系統紀錄該打席逐球數據，3顆球都為接近紅中的直球，最快球速則為94.2英里。以韓國隊視角來看，本場只要在特定分數下贏球，就能確保晉級資格，本場九局上，由安賢民打進關鍵高飛犧牲打，將比分改寫成7：2之後，韓國隊得分已經觸發晉級條件，只要九局下投手群守住不失分，就能挺進複賽，在此前提下，下一棒為本場打出3安打、4分打點的文保景上場，卻3好球進壘遭到三振。由於韓國未讓澳洲失掉第8分，中華隊在比較失分率上確定落後給澳洲，提前遭到淘汰，搭配文保景在場上第2球後完全沒有揮棒慾望、被認為展現出消極態度，賽後也引發爭議，不僅個人IG遭到台灣人湧進痛罵，維基百科個人頁面也被竄改為「於 2026/03/09 韓國澳洲之戰九上『消極』進攻，毫無運動家精神可言。」Statcast系統也記錄下該打席逐球數據，澳洲投手奧洛林（Jack O'Loughlin）投出3顆球都為四縫線快速球，位置都接近紅中，3顆球的球速依序為93.4英里、93.3英里與94.2英里，文保景除第一球為揮棒落空外，後續2球都目送球進壘，最終吞下本場第一次三振。