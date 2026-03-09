韓國隊那曾經看似破碎的「WBC八強夢」終於再度起飛！韓國棒球代表隊今（9）日在東京巨蛋上演驚天逆轉秀，在小組賽最後一場生死戰中，以7：2擊敗澳洲隊。韓國隊不僅贏球，更完美達成「淨勝5分以上」且「失分2分以內」的嚴苛晉級條件。這場勝利終結了韓國連續三屆（2013、2017、2023）在首輪出局的恥辱紀錄，也是繼2009年獲得亞軍後，睽違17年再度闖進WBC八強決賽圈。這一場貢獻4分打點的韓國強打文保景賽後直言：「我們終於要去邁阿密了！」相當興奮。
文保景單場4打點 送韓國去邁阿密
面對「不贏5分就淘汰」的懸崖邊境，韓國隊打線今日徹底爆發。全場核心人物首推LG雙子隊的文保景，他在2局上轟出先制兩分砲定調，隨後又在3局與5局接連擊出適時安打。文保景單場5投3中、狂飆4分打點，本屆賽事累積11分打點，正式追平2009年金泰均創下的隊史最高紀錄。
根據韓媒《KUKI NEWS》報導，賽後文保景激動表示：「我只能說感覺太棒了！算那些數學題真的很痛苦，但我們終於要去邁阿密了。在場下看球時，緊張到心臟都快停了。」
驚險9局上加保險 李政厚神級美技關門
比賽過程並非一帆風順。韓國隊雖然一度取得5：0領先，但澳洲在5局與8局各追回1分，比分來到6：2，讓韓國隊在9局上必須再拿1分才能保住5分差。關鍵時刻，金倒永選到保送，隨後靠著李政厚的安打造成對手失誤攻佔一、三壘，安賢民擊出珍貴的高飛犧牲打，送回第7分。
9局下，守護神趙丙炫雖然投出保送增加緊張感，但此時已移防右外野的「風之孫」李政厚展現大聯盟級守備，以一記驚人的滑行接殺沒收可能形成的長打。當最後一顆內野飛球被接殺時，韓國隊休息室全員衝出慶祝。
韓媒淚讚：穿過針孔般大小的奇蹟晉級
韓媒《朝鮮日報》以「穿過了那根針孔」來形容這次晉級。韓國隊本屆開局不利，接連負於日本與台灣，被國內輿論猛烈抨擊。然而，在最後一戰靠著複雜的「失分率計算」擠掉台灣與澳洲，以 C 組第二名的身分成功突圍。
柳志炫總教練賽後感性表示：「雖然處境極其困難，但這場比賽給了我們證明自己的機會。」韓國代表隊在賽前曾約定要一起搭乘包機前往邁阿密，並設計了「張開雙翼」的慶祝動作，如今這個夢想終於成真。
韓國隊（2勝2敗）確定以 C 組第二之姿晉級，將隨即搭乘專機飛往美國佛羅里達州邁阿密。韓國隊預計於台灣時間14日上午7點30分，在半準決賽迎戰D組第一（可能是多明尼加或委內瑞拉）。這場「大復活」的戲碼，已讓整座大韓民國為之沸騰。
