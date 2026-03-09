我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國隊在今（9）日晚間以7：2擊敗澳洲，成功達成「淨勝 5分且失分2分以內」的奇蹟條件。（圖／記者葉政勳攝）

▲韓國媒體《OSEN》以「完成東京奇蹟」為題，慶祝球隊睽違17年再度進入WBC複賽圈。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組上演了史上最糾結的「晉級算術大戰」。韓國隊在今（9）日晚間以7：2擊敗澳洲，成功達成「淨勝 5分且失分2分以內」的奇蹟條件。最終韓國、澳洲、中華隊三隊戰績同為2 勝 2敗，且互有勝負。在比對「對戰失分率」後，韓國隊以0.37的數據險勝澳洲與中華隊的0.39，僅以0.02分的極微小差距逆轉奪下8強門票。當最後一個出局數出現時，韓國隊多達9名球員瞬間情緒潰堤，在場上掩面痛哭。根據WBC競賽規則，當三隊戰績相同且互有勝負時，依序比對「相關球隊對戰失分率」。賽後的最終計算結果如下：韓國：19局失7分，失分率0.37（晉級）澳洲：18局失7分，失分率0.39（淘汰）中華隊：18局失7分，失分率0.39（淘汰）中華隊與澳洲隊僅因少投1局，失分率以0.02的細微差距落後韓國。對中華隊而言，昨日延長賽惜敗韓國的內容，如今看來更顯遺憾，只要延長賽多得1分，晉級的可能就是台灣。這場比賽過程高潮迭起，韓國隊在5局取得5：0領先後，一度在8局被澳洲追至6：2。此時韓國若維持此比分贏球將會被淘汰，但9局上韓國隊靠著高飛犧牲打強行取下關鍵第7分，再次拉開5分差距。9局下1出局一壘有人時，澳洲擊出右中外野深遠飛球，效力於舊金山巨人的韓國主將李政厚以「神級」滑行接殺沒收長打，徹底封鎖澳洲反撲火種。賽後，身為隊長的李政厚久久無法起身，直接用手套遮住臉在草地上放聲大哭，隨後休息室內包含文保景在內共9名球員也跟著流下如釋重負的淚水。韓國媒體《OSEN》以「完成東京奇蹟」為題，慶祝球隊睽違17年再度進入WBC複賽圈。而日本媒體則以「明暗兩樣情」形容這場失分率大戰，感嘆澳洲與台灣雖然表現優異，卻在最殘酷的數學算式中敗北。韓國隊確定將搭乘預定的專機前往美國邁阿密，準備迎接8強複賽。