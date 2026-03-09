我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）「韓澳大戰」今（9）日登場，韓國隊與澳洲隊在C組預賽最後一戰正面對決，將是一場決定分組第2的關鍵戰役。韓國隊在2局上率先開砲，文保景在壘上有人的情況下，敲出右外野2分砲，助韓國隊先馳得點，取得2：0領先。韓國隊首局受到澳洲隊先發投手威爾斯（Lachlan Wells）的壓制，被演出3上3下，不過到了2局上，韓國隊展開攻勢，第4棒的安賢民敲出安打，文保景鎖定威爾斯的內角滑球，一棒將球送上右外野看台，形成一支2分砲，替韓國隊取得2：0領先。攸關C組晉級關鍵一場，中華隊想晉級得盼望3階段門檻達標，分別為「韓國攻下至少8分」、「澳洲攻下至少3分」以及最終比賽由「韓國贏球」，這樣就會形成台、澳、韓3隊2勝2敗、比較失分率後由中華隊佔優，最終與日本一同攜手晉級複賽。