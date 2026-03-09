我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）「韓澳大戰」今（9）日登場，韓國隊與澳洲隊在C組預賽最後一戰正面對決，將是一場決定分組第2的關鍵戰役。不過賽前韓國隊卻傳出壞消息，二壘手金慧成因前役盜壘時左手受傷，此役確定缺陣，等於韓國隊損失一名大聯盟等級的戰將。柳志炫表示，今日交手澳洲隊，共有4位投手無法登板，「除了無法登板的4名投手之外，其他人都已經做好準備。如大家所知，現在是我們必須盡量將失分降到最低的情況，因為即使贏球也必須比較得失分差。為了達成這個目標，我們的策略是讓較具壓制力的投手先登板，盡可能在比賽前半段控制住失分。我們是朝這個方向準備的。」打線方面，1到5棒和「台韓大戰」一樣，依序是金倒永、瓊斯（Jahmai Jones）、李政厚、安賢民、文保景，不過受傷的文保景仍是擔任指定打擊，6棒盧施煥、7棒金周元、8棒朴東原，9棒則是換上了申珉宰，前一場先發的混血球星惠特康（Shay Whitcomb）和金慧成都沒有上場。柳志炫指出，金慧成未列入發的原因是前役延長賽盜壘時，不慎弄傷左手，此役將高掛免戰牌。效力道奇隊的金慧成，是本屆韓國隊的不動二壘手，在7日交手日本隊時，曾從伊藤大海手中敲出追平的2分砲，不過昨日在延長賽落後1分時，未能將三壘跑者打回來，韓國隊也因此以1分之差敗給中華隊。