我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入最關鍵的一天。雖然中華隊昨日在延長賽以5：4擊敗南韓，打出一場令全台沸騰的熱血勝仗，但目前的晉級局勢仍處於三隊「互咬」的狀態。今（9）日晚間7點舉行的「韓澳大戰」，不僅決定韓、澳兩國的命運，更直接掌控了中華隊能否前進邁阿密複賽的生殺大權。面對這場「贏球也不一定晉級，但不贏絕對淘汰」的比賽，南韓教頭柳志炫選擇了 LG 雙子星的左投掛帥先發。現年28歲的孫周永，去年在KBO繳出11勝6敗、防禦率3.41的生涯代表作。他在日前對戰日本隊時，主動向教練團請纓後援1局以找尋手感。面對大聯盟巨星大谷翔平，孫周永也毫無懼色，最終主投一局無失分，這股強大的心臟正是柳志炫在存亡之際選擇他的主因。孫周永接受《朝鮮日報》訪問時堅定表示：「目標非常明確，就是盡可能不掉分。我會追求最精準的邊角進壘，哪怕投出保送，也絕不讓對手擊出長打或全壘打。」這名被封為「高句麗地瓜（고구마）」的強投，孫周永最大的優勢在於其191公分的身高所帶來的絕佳延伸距離，配合平均144公里的四縫線速球，能讓打者感受到的體感速度遠超帳面數據。在球種配比上，他那顆120公里的大曲球是直球後的絕殺武器，面對左打時，他會靈活運用滑球與曲球交互運用；對付右打則改以指叉球為主要應對手段。然而，孫周永也存在明顯隱憂，其2025年的WHIP值達1.34，在韓國職棒定位偏向四五號先發的工作馬類型，球威並不算特別好，在必須嚴格控分的今晚，他能否減少上壘者將成為勝負天秤的關鍵。尤其在南韓隊多名主力投手（如柳賢振、郭斌等）因前兩戰過度消耗而無法登場的情況下，孫周永不僅要壓制對手，更背負著必須盡可能拉長局數、守住最後防線的沈重壓力。有趣的是，孫周永小時候是SK飛龍的死忠球迷，視傳奇左投金廣鉉為偶像，因此選擇了與偶像相同的「29 號」球衣。如今，他將在國家隊最困難的時刻，接下偶像過往「抗韓英雄」的火炬，力拚帶領南韓隊重返17年未見的複賽舞台。南韓隊目前的處境可謂前所未有的艱難，最核心的危機在於投手戰力的全面掏空。由於在前兩場對陣日本與台灣的惡戰中，已高度消耗主力投手，在受限於用球數及強制休息天數的規則下，今日這些王牌均無緣登板。這使得南韓牛棚陷入極高的失火風險，僅剩幾名經驗尚淺的後援投手在待命，一旦先發的孫周永無法壓制住在前三場已敲出6轟的澳洲隊，比賽極有可能迅速失控，演變成一場慘烈的打擊大亂鬥。更殘酷的是，根據目前的晉級公式推算，南韓隊背負著極其沉重的「淘汰紅線」，只要單場失分超過3分，晉級複賽的機率幾乎就宣告歸零。如果孫周永能撐過前3-4局並將失分控制在1分內，南韓尚有一搏機會；若戰局進入後半段牛棚比拚，對於投手群已經疲憊不堪的南韓隊將極度不利，將有機會演變成打擊互轟，那麼失分率還算可以接受的，將成為這場韓澳生死鬥中的最大贏家。