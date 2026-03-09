我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）「韓澳大戰」今（9）日登場，韓國隊與澳洲隊在C組預賽最後一戰正面對決，將是一場決定分組第2的關鍵戰役。韓國隊在2局上靠著文保景的2分砲先馳得點，4局上再靠著3支二壘打添加2分，取得4：0領先。韓國隊在此役率先展開攻勢，2局上第4棒的安賢民敲出安打，文保景鎖定威爾斯的內角滑球，一棒將球送上右外野看台，形成一支2分砲，替韓國隊取得2：0領先。3局上韓國隊攻勢再起，瓊斯（Jahmai Jones ）與李政厚連續敲出二壘安打，替韓國隊攻下第3分，也將澳洲隊第2任投手韋恩（Coen Wynne）打退場，澳洲隊第3任投手紐博恩（Mitch Neunborn）一登板，先對安賢民送出三振，不過被文保景敲出一支帶有1分打點的二壘安打，韓國取得此役第4分，紐博恩隨後三振盧施煥，取得第2個出局數後退場，第4任投手威爾斯（Alex Wells）讓金周元敲出游擊滾地球出局，韓國隊單局灌進2分，取得4：0領先。攸關C組晉級關鍵一場，中華隊想晉級得盼望3階段門檻達標，分別為「韓國攻下至少8分」、「澳洲攻下至少3分」以及最終比賽由「韓國贏球」，這樣就會形成台、澳、韓3隊2勝2敗、比較失分率後由中華隊佔優，最終與日本一同攜手晉級複賽。