▲威爾斯並非以極速火球見長的投手，他的直球均速約在145公里上下，但他卻是國際賽中極難對付的「控球派」左投。（圖／取自World Baseball Classic X）

▲要從威爾斯手中打下大分恐怕極具挑戰。韓國隊投手教練金廣三曾在春訓時親自站上打擊區觀察威爾斯的投球，坦言他的球速雖非頂尖，但體感的威力卻遠超測速槍顯示的數據。（圖／X @EBalnar）

隨著中華隊昨（8）日力克韓國，保住晉級八強的一線生機，全台灣球迷今晚的目光都鎖定在「韓澳大戰」。澳洲隊派出陣中頭號王牌、29歲左投威爾斯（Lachlan Wells）掛帥先發，這場比賽不僅是他在本屆經典賽的首秀，更是一場「最熟悉」的對決，他與韓國先發投手孫周永的表現將直接決定中華隊是否有機會靠著失分率優勢驚險前進邁阿密。威爾斯並非以極速火球見長的投手，他的直球均速約在145公里上下，但他卻是國際賽中極難對付的「控球派」左投。他的控球極其精準，尤其擅長利用縫線製造怪異的球路位移。對右打者而言，他的直球帶有伸卡的效果，視線上看似衝向打者身體，實則精準鑽入內角好球帶。此外，威爾斯擁有一套容易製造共軌的武器庫，包括145公里的伸卡直球、135公里且位移更大的伸卡球，以及軌跡相似但會急墜的圈指變速球。這三種球路位移方向相同但層次分明，讓打者極難掌握球心，容易擊出軟弱的滾地球。面對左打時，他則祭出軌跡與直球重疊度極高、在後段才急墜的滑球。這種「視覺誤差」帶來的陌生紅利，往往讓初次交手的打者吃足苦頭。威爾斯的職棒之路充滿韌性。他曾是明尼蘇達雙城隊農場的前30大新秀，卻在2018年經歷了韌帶重建手術（TJ手術），隨後又遭遇疫情衝擊一度離開球場，轉而在家鄉沉澱、重新研究投球理論。2023年回歸後，他迎來生涯巔峰，在澳洲職棒（ABL）繳出6勝0敗、防禦率僅0.94的恐怖數據，強勢奪下年度MVP。2025年他轉戰韓職（KBO）培證英雄隊，僅用4場先發就證明他的實力足以壓制韓職所有強打。今年他更以亞洲外援身份加盟LG雙子隊，與韓國隊先發投手孫周永成為並肩作戰的隊友。這段「韓職經歷」讓他對韓國打線的攻擊習性、跑壘策略及戰術運用瞭若指掌，成為澳洲隊抗韓最強大的秘密武器。對於期盼晉級的中華隊來說，今晚最理想的劇本是「韓國贏球且取得8分以上」。然而，要從威爾斯手中打下大分恐怕極具挑戰。韓國隊投手教練金廣三曾在春訓時親自站上打擊區觀察威爾斯的投球，坦言他的球速雖非頂尖，但體感的威力卻遠超測速槍顯示的數據。威爾斯的投球特質相當明確，他在受訪時也曾強調即使投出保送也要追求邊角進壘、嚴防長打。這種穩健的投球風格，加上他對韓國球員的高熟悉度，極可能讓韓國隊陷入苦戰。如果韓國隊無法在比賽前段突破威爾斯，進而拉高得分，中華隊想要靠失分率突圍的希望將會變得相當渺茫。