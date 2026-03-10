我是廣告 請繼續往下閱讀

▲波傑姆斯基（Brandin Podziemski）（右）近2年成為柯瑞（Stephen Curry）不可或缺的後場搭檔，如今面臨換約，勇士球團卻難提出讓他滿意的價碼留人。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士由於團隊薪資壓力，今夏又將面臨續約難題，根據外媒《BLUE MAN HOOP》專文報導，主力後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）下季結束新秀合約後，預計向勇士提出年均薪2000萬美元合約（約合新台幣6.3億）續約方案，但勇士球團根本給不起這個價碼，明年結束後只能目送波傑姆斯基離隊，成為下一位「柯瑞時代」中的犧牲者。勇士下季只有6位球員擁有保障合約，球團休賽季注定面臨一系列球員續約抉擇，波傑姆斯基就是其中一位，他下季為新秀合約最後1年球隊選擇權，年薪僅567萬美元，隨著他近期火燙表現，勇士也陷入想提前換約留下他、卻又能以匹配其價碼的窘境。考量勇士一周前才與桑托斯（Gui Santos）簽下一份為期3年、價值1500萬美元的合約，避免這位巴西前鋒成為受限制自由球員。然而，桑托斯的合約對勇士來說非常有利，簽下他幾乎是理所當然的，但在與波傑姆斯基談約上，勇士恐怕很難佔據上風，畢竟是他是近2年柯瑞（Stephen Curry）的後場搭檔，個人成績也更出色。本季在巴特勒（Jimmy Butler）和柯瑞傷退情況下，波傑姆斯基獲得更多上場機會，他也抓住關鍵時刻打出價值，個人數據大幅提升，這無疑成為他和經紀團隊，今夏與勇士續約談判時的有力籌碼。自全明星賽後，波傑姆斯基在得分、籃板和助攻方面都領先全隊，過去1個月的11場比賽中，他場均貢獻16.7分、8.1籃板和4.6助攻。雖然他的投籃效率並不算穩定，但他是總教練科爾（Steve Kerr）最信任的後場主力之一。《BLUE MAN HOOP》認為，評估波傑姆斯基下一份合約可能會很勇士很頭痛困難，主因和所有年輕球員一樣，需要在當前Win Now模式和未來潛力之間，努力找到平衡。對於像勇士這樣仍然以柯瑞時代為主打造陣容、目標衝擊冠軍的球隊來說，這一點尤其難以辦到。此外，勇士球團也認為波傑姆斯基目前數據來自於柯瑞等球星缺陣緣故，等到其他人相繼回歸，波傑姆斯基中就會回到角色球員的定位，數據也會迎來一定程度下修。《BLUE MAN HOOP》報導稱，勇士可能會提出一份類似穆迪（Moses Moody）那樣年薪1200萬至1300萬美元的複數年合約，但波傑姆斯基經紀團隊更希望爭取到接近年薪2000萬美元的合約，雙方價碼預計會有很大分歧，也可能使休賽期續約談判變得更困難。