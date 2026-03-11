我是廣告 請繼續往下閱讀

小S的老公許雅鈞今（11）日被爆出有私生子，搭訕老婆20歲的正妹粉絲，兩人自結婚以來婚變消息頻傳，但小S始終替丈夫說話，許雅鈞為人也相當低調，事實上，許雅鈞財力雄厚，他畢業於哥倫比亞大學，擅長投資金融股票，爸爸許慶祥因精準的投資眼光，賺進數10億，讓一家人都能住在豪宅帝寶。許雅鈞畢業於哥倫比亞大學建築系，但他對股票的投資熱情遠超於學習建築，大學時父親許慶祥給了他100萬元美金（約台幣3000萬元）作為本金投資股市，只是許雅鈞看股票的眼光不及父親，許慶祥是醫師，但民國83年他放棄醫師高薪，看中股市的獲利，以55元的價格買進鴻海股票，陸續賺了20多億元，當時鴻海的董事長郭台銘還會提到這件事。也因為有個投資眼光很準的老爸，許雅鈞在2005年與小S結婚後就住進帝寶，當時小S正當紅，還在主持《娛樂百分百》，她會公開與許雅鈞的關係，也是因為懷了孕，當時小S才26歲。結婚之後，流言蜚語不斷，小S不只一次被爆料遭到許雅鈞家暴，她也會在節目上自嘲這件事，只要身上有點瘀青，就會拿家暴的事情開玩笑，許雅鈞也多次傳出私約嫩妹，但小S始終站在老公這邊。對於此次的風波，記者詢問小S方面，截稿前尚未回應。