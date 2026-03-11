藝人小S（徐熙娣）與老公許雅鈞（Mike）的婚姻狀態向來是外界關注的焦點。然而，今（11）日許雅鈞卻遭爆出疑似在外「約妹」的風波，再度引起討論。小S曾在2022年《小姐不熙娣》節目上分享兩人戀愛史，兩人熱戀時，只要對到眼就會親嘴，連搭雲霄飛車也不例外，當時小S甜蜜表示：「因為看到他的臉就想親啊。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小S自曝熱戀期，跟許雅鈞每次互看都會親一下。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》＠YouTube）
▲小S自曝熱戀期，跟許雅鈞每次互看都會親一下。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》＠YouTube）
閨密吳佩慈牽線　許雅鈞對小S一見鍾情

當年亟欲擺脫單身生活的小S，苦求好男人現身，最終透過閨密吳佩慈的牽線認識了許雅鈞。男方對她一見鍾情，兩人迅速墜入愛河。小S回憶兩人剛交往時的熱戀程度，直呼簡直是「黏TT」。她表示，交往初期兩人只要一對視就會情不自禁地接吻，「大庭廣眾包括餐廳、即使坐雲霄飛車都要親！」極致的高調放閃，連身邊的朋友都受不了，頻頻勸阻：「不要這樣好不好！」但小S笑說，「那時候就是不親不行耶！一看他的臉都想親。不過，現在已經忘了他的臉長什麼樣子。」

許雅鈞親手煮麵超寵小S　連婆婆都讚賞：我兒子真的很愛你

除了激情，許雅鈞的貼心舉動也讓小S很感動。許雅鈞經常親自下廚煮麵、煮宵夜給她吃。讓小S的婆婆都忍不住對她說：「我兒子都沒對我這麼好，他真的很愛妳耶！」

許雅鈞遇見小S　穩重男子和搞怪女子的戀愛

小S表示，許雅鈞個性穩重，而她自己比較喜歡搞怪、搞笑。有次，兩人約會去吃清粥小菜時，她突然假裝拿麥克風說：「為大家帶來一首〈聽海〉。」許雅鈞制止她：「你在幹嘛，這樣很丟臉耶。」或是到熟識的漫畫店，跟熟識的老闆開玩笑問：「請問有沒有最新的成人漫畫？」老闆也叫她別鬧了。但事後許雅鈞嚴肅地告訴小S：「你這樣是在羞辱別人的工作。」但小S表示，哪裡羞辱了，就是好玩，澄清自己並沒有惡意。但從小事情就可以看見許雅鈞待人處事謹慎的態度。兩人個性互補地相愛，小S還曾經為許雅鈞寫過一首歌叫〈救命恩人〉，讓他特別感動。


許雅鈞是誰？26歲小S甘願帶球嫁　靠醫師爸投資股票賺10億住帝寶

小S老公許雅鈞爆私約20歲正妹粉絲！還洩漏大S出殯照自證身分

大S追思會太地獄！蔡康永要小S也立雕像　她說老公許雅鈞會出錢

相關新聞

大S病逝1年！19歲親作詞〈姐妹情深〉　30年神曲成小S最痛思念

小S女兒許老三無預警開通IG！首張仙氣美照曝光　被讚神複製Lily

Mei過年回不了娘家！父母雙亡只留一罐醬瓜　她捨不得吃完逼哭小S

小S正式復工狀態超美！霸氣喊I’m back　網友嗨翻：恭迎熙妃回宮