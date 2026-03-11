當年亟欲擺脫單身生活的小S，苦求好男人現身，最終透過閨密吳佩慈的牽線認識了許雅鈞。男方對她一見鍾情，兩人迅速墜入愛河。小S回憶兩人剛交往時的熱戀程度，直呼簡直是「黏TT」。她表示，交往初期兩人只要一對視就會情不自禁地接吻，「大庭廣眾包括餐廳、即使坐雲霄飛車都要親！」極致的高調放閃，連身邊的朋友都受不了，頻頻勸阻：「不要這樣好不好！」但小S笑說，「那時候就是不親不行耶！一看他的臉都想親。不過，現在已經忘了他的臉長什麼樣子。」除了激情，許雅鈞的貼心舉動也讓小S很感動。許雅鈞經常親自下廚煮麵、煮宵夜給她吃。讓小S的婆婆都忍不住對她說：「我兒子都沒對我這麼好，他真的很愛妳耶！」小S表示，許雅鈞個性穩重，而她自己比較喜歡搞怪、搞笑。有次，兩人約會去吃清粥小菜時，她突然假裝拿麥克風說：「為大家帶來一首〈聽海〉。」許雅鈞制止她：「你在幹嘛，這樣很丟臉耶。」或是到熟識的漫畫店，跟熟識的老闆開玩笑問：「請問有沒有最新的成人漫畫？」老闆也叫她別鬧了。但事後許雅鈞嚴肅地告訴小S：「你這樣是在羞辱別人的工作。」但小S表示，哪裡羞辱了，就是好玩，澄清自己並沒有惡意。但從小事情就可以看見許雅鈞待人處事謹慎的態度。兩人個性互補地相愛，小S還曾經為許雅鈞寫過一首歌叫〈救命恩人〉，讓他特別感動。