▲小S（左）、蔡康永（右）主持大S紀念雕像揭幕儀式。（圖／經紀公司提供）

大S（徐熙媛）紀念雕像「熙媛的永恆軌道」2日在金寶山「碑林名人區」落成，徐家親友出席揭幕儀式，小S和蔡康永在追思橋段不停講地獄哏，小S甚至說，她過世後的雕像，老公許雅鈞會出錢打造，令人噴飯。近日，陶晶瑩在廣播節目分享大S追思會當天情況，透露主持人小S、蔡康永百無禁忌，蔡康永先對小S說「妳也可以立銅像啊」，小S聽到回「我老公應該會出錢」，後來兩人話題又繞到紀念雕像，小S跟蔡康永說：「好了！不要再講了！你會比我先（去世）吧！」陶晶瑩表示：「接著我忘了是誰說的，某人就說『不會啦！下面（意指參加的親友）有很多年紀比你大的！』」對此，陶晶瑩笑說：「我們大家一開始不敢笑，後來大家都笑開，因為這是她最了解的姊姊，所以姊姊、家人一定會接受，這就是S家的風格嘛！因為徐媽媽也在笑！」這不是小S第一次開已故二姊大S的玩笑，去年金鐘獎，她頒發自己也入圍的綜藝節目主持人獎，揭獎前，小S作勢跟過世的姊姊請求，「大S在天上一定會保佑妹妹，姊！罩我！」一旁蔡康永聽了直呼小S使出爛招、勒索評審，小S立刻回嘴：「我是在跟我姊祈禱，是一件很浪漫的事耶！什麼叫勒索評審！」蔡康永再虧連這種事都要煩大S，小S索性用哭腔說：「姊，我沒有得的話我會很難過！」後來，小S表示，如果是她得獎，她要自己宣布，蔡康永則說，不管得獎人是不是小S都會給對方宣布，小S一聽大罵：「去死啊你！」蔡康永不敢置信小S要他去死，小S趕緊喊：「不不不，不要死！不要死！我無法再失去一個人了！」蔡康永傻眼說，她今天非常打擾大S，小S這時跟台下道歉，「不好意思，這會不會太黑色？因為我跟我姊都是走比較黑色的路線。」