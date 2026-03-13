我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼大谷翔平（上圖、下圖右）及媽媽大谷加代子（下圖左）同框，從小就帥又可愛。（圖／美聯社／達志影像、X＠MLB）

大谷翔平童年嫩照！爸媽神基因遺傳

▲大谷翔平（右）小時候的照片跟爸爸（左）合影被翻出，吸引不少球迷目光。（圖／X＠MLB）

Start off your #FathersDay with this adorable photo of a young Shohei Ohtani with his dad. 🥹 pic.twitter.com/nfu7wv5lGu



— MLB (@MLB) June 18, 2023

2026世界棒球經典賽（WBC）話題火熱，日本代表隊隊長大谷翔平實力堅強、聲量高漲，其身價、家世、感情歷程及球隊相處等都成爲外界焦點，《NOWNEWS今日新聞》翻出大谷翔平幼時稚嫩照片，他與爸爸大谷徹、媽媽大谷加代子同框，容貌極其相似、畫面年代感十足，看得出一家人感情要好，引發球迷驚嘆連連：「果然是神基因！」、「小時候就帥！」大谷翔平從小生長在體育世家，父母均是業餘體育好手，媽媽大谷加代子身高170，為三菱重工橫濱羽毛球隊選手，爸爸大谷徹原是三菱重工橫濱社會棒球隊球員，大谷翔平因而耳濡目染喜愛上棒球。小時的大谷翔平雙頰圓潤，眼睛大大的，五官立體得標緻，站在爸爸旁邊有種可愛又威風的神氣，從另一張照片看到，大谷翔平臉靠臉媽媽，面對鏡頭靦腆一笑，生澀臉龐，與其長大害羞時一模一樣。談起生長環境，大谷徹對大谷翔平要求儘管嚴格，卻從不把球場上的嚴厲帶回家中，家中的氛圍總是和樂融融，大谷翔平童年和家人相處的快樂時光一點都不少於自己最愛的棒球。大谷加代子管教大谷翔平自有一套，其從小不喜歡吃番茄，但她高度尊重對方，不強迫也不要求，採開放、正向的教育方式，這點也反映在支持大谷翔平打球的決定上，相當動人。