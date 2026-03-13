我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC日韓大戰上，韓媒拍到金慧成追著大谷翔平跑的神圖，還下標題：金慧成：「大谷你要跑去哪？」笑瘋網友。（圖／AP美聯社）

大谷翔平迷因鬼臉照瘋傳 日本電視台怕被封殺不敢播

有大谷翔平就有收視率 全日本把他當神看

▲WBC開打後，大谷翔平的各種迷因照瘋傳，討論超熱烈。（圖／翻攝Threads）

2026世界棒球經典賽（WBC）開打後，日本隊主砲大谷翔平再度成為全球焦點，不只場上連轟全壘打帥炸，私下搞笑畫面也不斷被球迷挖出，上週的台韓大戰甚至出現，瞬間在Threads被做成一堆迷因瘋傳，不過這些好笑畫面在日本電視上幾乎看不到，現在電視台高層還已下達「禁止播出大谷鬼臉畫面令」，確保客戶需求，以及被大谷翔平封殺的風險。這次WBC經典賽期間，大谷連續轟出全壘打，讓話題熱度飆升，加上日韓大戰上，大谷翔平還跟韓國隊的金慧成上演鬼抓人，導致許多大谷翔平的各種迷因照湧現，討論度直接炸開。但在日本電視圈，只要牽涉到大谷，畫面審查比上一屆經典賽還要嚴格，業界人士透露，電視台高層已經明確下達指令：「大谷任何看起來奇怪，或表情不好看的畫面都不要播。」尤其進入3月後，大谷代言的企業廣告投放量大幅增加，電視台的廣告業務部門也會提醒節目製作單位，在處理大谷畫面時一定要非常小心。如果播出的畫面與大谷本人或品牌希望呈現的形象有落差，都有可能引發客戶投訴。對電視台來說，最壞情況不只是被球迷抗議，可能會害廣告被撤掉，甚至遭到大谷封殺，列入拒訪黑名單。因此，現在電視台工作人員都非常謹慎，就算現場拍到大谷做鬼臉、或搞笑反應的畫面，也只能留在素材庫裡不敢播，導演之間甚至會互相提醒：「別亂碰大谷最安全。」事實上，今年WBC在日本的轉播限制重重，比賽畫面由Netflix獨家掌握，各家電視台能使用的素材有限，相較之下，練習場畫面不屬於Netflix管轄範圍，限制相對少一點，因此不少電視台都會趁練習時段拍滿素材，甚至直接在場邊訪問選手，希望節目播出時，至少能加入自家拍到的畫面。日本媒體《FLASH》也揭露，現在只要是體育新聞或資訊節目，在排畫面時幾乎都會先講一句「大谷的畫面請放最前面」，尤其是早上的新聞或談話節目，只要播到大谷翔平，收視率都會立刻往上衝，再次證明許多平常就會看棒球轉播的家庭族群，對大谷翔平的關注度非常高。大谷翔平現在在日本媒體環境裡，幾乎被捧成神一般的存在，只要他依然是企業眼中的超級搖錢樹，這種「只能播帥、不能播醜」的情況，應該還會持續一段時間。