我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張小燕、王偉忠獻上花籃給已逝的坣娜。（圖／記者黃聖凱攝影）

▲王宥忻（右）現身致敬坣娜。（圖／記者黃聖凱攝影）

美聲天后坣娜今年10月14日過世，16日噩耗傳出，今（14）日其丈夫薛智偉舉辦了《IN LOVING MEMORY》追思會，地點在猶太社區中心（JCC），現場白色花籃佈滿，張小燕、王偉忠、陳美鳳都獻上哀辭，而王月、林淑容、金佩姍、潘越雲、周思潔、包翠英等貴賓也將現身，來送別坣娜。稍早，坣娜告別式於上午10時開放貴賓入場，現場音樂界、政壇、演藝圈等人物都到場致哀，紛紛送上愛與祝福，而也有許多媒體在外守候，足見坣娜在圈內的人緣及地位，相當可貴。而會場外圍，能見到2排白色花籃列陣，王偉忠與林慧晶以「優雅身影」、「堅毅靈魂」形容坣娜；張小燕、陳美鳳則分別寫道「長留追思」、「安息主恩」，記住坣娜生前美好，讓人看了不捨。稍早王宥忻受訪聊及坣娜，表示曾一起吃過飯，「那時候她狀態什麼的，都很好，看不出有生病」，對方在自己心中總是如此優雅、美麗，一生為公益不遺餘力，王宥忻十分佩服其精神。坣娜追思會以猶太教的儀式進行，拉比（Rabbi）帶領所有人一同哀悼與祝禱，眾人專心聆聽並在心中祈求Na Tang的靈魂得以在光中得著安息，也願仍在世的人能在思念裡找到新的力量。