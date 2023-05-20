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《浪姐4》人氣第一美依禮芽在新莊！GARNiDELiA〈極樂淨土〉超絕

▲GARNiDELiA的新莊演唱會上，MARiA（美依禮芽）帶來火紅歌曲〈極樂淨土〉。（圖／好玩國際文化）
▲GARNiDELiA的新莊演唱會上，MARiA（美依禮芽）帶來火紅歌曲〈極樂淨土〉。（圖／好玩國際文化）

記者陳雅蘭/新北報導

中國節目《乘風2023》（又譯：乘風破浪的姐姐4、簡稱：浪姐4）唯一一位日本女星MARiA（美依禮芽）今（20日）跟所屬團體GARNiDELiA成員toku在新莊開唱，GARNiDELiA總計表演18首歌曲，也不負眾望帶來MARiA在《浪姐4》中表演的熱門歌曲〈極樂淨土〉、〈花海〉，嗨翻全場1800位歌迷。

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▲MARiA是《浪姐4》唯一一位日本參賽者。（圖／好玩國際文化）
▲MARiA是《浪姐4》唯一一位日本參賽者。（圖／好玩國際文化）
日本動畫樂團GARNiDELiA是由主唱MARiA、作曲家toku（阿部尚徳）2人組成，他們自2019年在台北舉辦演唱會後，此趟是相隔4年再度來台，MARiA跟toku都知道今天520的諧音為「我愛你」，對於能在今天相見台灣歌迷感到開心，表示：「可以跟喜歡我們的歌迷在這天一起見面，這一天一定會變成一個很特別的日子。」

值得一提的是，MARiA是《浪姐4》唯一一位來自日本的參賽者，節目中，她的初舞台表演選自GARNiDELiA於2016年發行的歌曲〈極樂淨土〉，MARiA以中、日文台詞穿插演唱，華麗服裝與舞步的演出獲得好評，當時拿下第7名好成績，更獲得6900萬票數成為人氣第一名，遙遙領先第2名1100萬的謝娜，多出超過5500萬的票數，讓網友驚嘆表示：「根本是斷層第一！」

演唱會前，GARNiDELiA就透露一定會演唱大家很期待的〈極樂淨土〉、〈桃源戀歌〉；他們先以〈響喜乱舞〉做開場，MARiA也因為錄製《浪姐4》的關係，她努力學習中文中，在表演完3首歌後，MARiA用中文說：「大家開心嗎？好！」toku也以中文再問一次：「我是toku，開心嗎？」MARiA接著表示：「超開心！你好，我是美依禮芽，請叫我小美，謝謝大家。好久不見，很高興見到你，謝謝大家，大家開心吧！」

MARiA表示：「我上中國的節目，你們看到了嗎？加油加油，你知道〈花海〉嗎？」而〈花海〉是MARiA跟龔琳娜在《浪姐4》的最新表演舞台，MARiA現場更表演一小段，她開心的問：「怎麼樣？」獲得全場熱烈鼓掌，隨後跟歌迷大合唱，MARiA說：「我喜歡〈花海〉，很開心能唱給大家聽！」

GARNiDELiA今晚的演出重頭戲〈極樂淨土〉一出，台上台下動作一致一起跳舞，拍手的畫面十分震撼。

GARNiDELiA這趟來台，抓緊時間品嚐台式熱炒、小籠包，見到久違的小籠包，更是點滿各種口味，2人開心直呼過癮。彩排前，GARNiDELiA團隊都開心笑說：「不知道是不是前一天吃到台灣美食的關係，覺得來台皮膚好像變好了。」而演出後台，主辦單位也精心準備珍珠奶茶，及GARNiDELiA很想念的麵線等小吃，希望他們可以在演出之餘，充分享受台灣美食。

▲作曲家toku。（圖／好玩國際文化）
▲作曲家toku。（圖／好玩國際文化）
▲▼美依禮芽努力說中文與大家互動。（圖／好玩國際文化）
▲▼MARiA努力說中文與大家互動。（圖／好玩國際文化）
▲▼美依禮芽努力說中文與大家互動。（圖／好玩國際文化）
 

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