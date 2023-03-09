日本動畫樂團GARNiDELiA思念麵線！520來台灣開唱
日本動畫樂團二人組GARNiDELiA自2019年台北演唱會後，因疫情影響未能再來台表演。如今各地疫情趨緩逐漸解禁，2023年也適逢GARNiDELiA出道10周年，他們為此陸續發表新作品，也將進行睽違4年的巡演計畫，確定5月20日在新莊開唱。
記者陳雅蘭/綜合報導
GARNiDELiA於2月發表為J.C.STAFF製作的4月新動畫《獻祭公主與獸王》演唱片尾曲〈ONLY〉，3月22日發售新專輯《GARNiDELiA COVERCOLLECTiON》，5月起舉辦世界巡迴演唱會《GARNiDELiA stellacage 2023 -stella ship- Re:CoNNeCT》，預定造訪超過20個城市。
GARNiDELiA表示：「居然已經4年沒有見面了，睽違4年可以再跟台灣的粉絲們見面，真是太棒了，超級開心。除了很想念大家外，也非常想念台灣的美食，尤其是麵線，另外也很想再去腳底按摩。總之，不只期待在台灣的演出，也很期待來台灣觀光。」
《GARNiDELiA stellacage 2023 -stella ship- Re:CoNNeCT in Taipei》5月20日晚間7點在Zepp New Taipei開唱，票價分為1樓3200元、2200元、2樓2400元，3月19日上午11點於Ticket Plus遠大售票系統啟售。
※【NOWnews 今日新聞
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