▲大槻真希在上海萬代嘉年華演出時，舞台突然斷電，活動以「不可抗力」提前終止，她被工作人員直接帶下台時露出驚訝表情。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

▲濱崎步上海演唱會在開唱前一天突被取消。（圖／大步整合行銷提供）

▲日本首相高市早苗（如圖）7日在眾議院預算委員會接受質詢，明確表態中國若對台動用軍艦等武力攻擊，日本將可能認定為「存立危機事態」。（圖／美聯社／達志影像）

近期中日關係因政治敏感議題再起波瀾，多位日本藝人在中國的活動相繼受阻，濱崎步為上海演唱會遠赴當地搭景，近兩百名工作人員連夜排練，卻在正式開唱前無預警被喊停，最震撼的是《航海王》經典主題曲歌手大槻真希，開唱到一半直接被熄燈、收音，還當場被工作人員帶走。《NOWNEWS今日新聞》也整理了9位日本藝人遭中國「全面抵制」的紀錄，帶讀者一起來看。這回中日關係緊張。首當其衝的就是日本藝人線下活動，喜劇界老牌團體，包含間寛平、陣內智則，原定在上海國際喜劇節演出，主辦前一天突以「不可抗力」全數取消；另外人氣團體JO1在廣州的Fan Party先是延期、後來則是宣布取消；創作歌手花譜、作曲家和田薰，以及日籍爵士樂手本田珠、鈴木良雄等人，也都在公安到場後遭到「腰斬式退場」，活動瞬間終止。最震撼的是《航海王》經典主題曲歌手大槻真希，她昨（28）日於上海「萬代嘉年華」登台壓軸，正要唱完最後一曲時，舞台竟在一秒之間全面熄燈、收音、關 LED，現場瞬間黑幕。大槻真希還來不及反應便遭兩名黑衣工作人員帶走，台下粉絲全傻眼，高喊「一刀切」、「退票！」怒火直燒。影視作品同樣遭受波及，《蠟筆小新：燒熱的春日部舞者們》、《真人版〈工作細胞〉》皆宣布「暫緩上映」並開始退票，《鬼滅之刃：無限城篇》上映後也傳出縮短檔期的消息，發行方以「市場情緒評估」、「綜合考量」回應，實質上已形成日本片在大陸院線的冷處理。殿堂級天后濱崎步，也無預警在社群宣布上海演唱會「被取消」的消息，透露與200人的團隊努力花了5天時間搭建舞台，但今早卻突然被告知演唱會喊卡，她無奈表示不會對不了解的事情發表意見，但對一起努力的工作人員、樂隊以及從其他國家趕來看演唱會的粉絲們都非常抱歉，也直呼難以置信。盤點整起風波，起因是日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」：「台灣有事就是日本有事。」表達若是台海爆發衝突，日本將出兵嚴陣以待，讓中日關係急速轉冷，政治緊張迅速外溢至演藝與影視產業，短短數日內多位日本藝人在中國的演出、活動與宣傳接連遭到取消，官方統一以「不可抗力因素」、「多方考量」帶過，外交風暴已擴散為罕見的文化寒流，影響範圍之廣前所未見。