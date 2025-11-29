近期中日關係因政治敏感議題再起波瀾，多位日本藝人在中國的活動相繼受阻，濱崎步為上海演唱會遠赴當地搭景，近兩百名工作人員連夜排練，卻在正式開唱前無預警被喊停，最震撼的是《航海王》經典主題曲歌手大槻真希，開唱到一半直接被熄燈、收音，還當場被工作人員帶走。《NOWNEWS今日新聞》也整理了9位日本藝人遭中國「全面抵制」的紀錄，帶讀者一起來看。
喜劇團體演出被迫取消 JO1延期後也被喊卡
這回中日關係緊張。首當其衝的就是日本藝人線下活動，喜劇界老牌團體，包含間寛平、陣內智則，原定在上海國際喜劇節演出，主辦前一天突以「不可抗力」全數取消；另外人氣團體JO1在廣州的Fan Party先是延期、後來則是宣布取消；創作歌手花譜、作曲家和田薰，以及日籍爵士樂手本田珠、鈴木良雄等人，也都在公安到場後遭到「腰斬式退場」，活動瞬間終止。
大槻真希唱一半遭切歌 下秒被黑衣人帶走
最震撼的是《航海王》經典主題曲歌手大槻真希，她昨（28）日於上海「萬代嘉年華」登台壓軸，正要唱完最後一曲時，舞台竟在一秒之間全面熄燈、收音、關 LED，現場瞬間黑幕。大槻真希還來不及反應便遭兩名黑衣工作人員帶走，台下粉絲全傻眼，高喊「一刀切」、「退票！」怒火直燒。
日本電影暫緩上映 《鬼滅之刃》提前下檔
影視作品同樣遭受波及，《蠟筆小新：燒熱的春日部舞者們》、《真人版〈工作細胞〉》皆宣布「暫緩上映」並開始退票，《鬼滅之刃：無限城篇》上映後也傳出縮短檔期的消息，發行方以「市場情緒評估」、「綜合考量」回應，實質上已形成日本片在大陸院線的冷處理。
濱崎步演出臨時取消 她聲明崩潰：不敢相信
殿堂級天后濱崎步，也無預警在社群宣布上海演唱會「被取消」的消息，透露與200人的團隊努力花了5天時間搭建舞台，但今早卻突然被告知演唱會喊卡，她無奈表示不會對不了解的事情發表意見，但對一起努力的工作人員、樂隊以及從其他國家趕來看演唱會的粉絲們都非常抱歉，也直呼難以置信。
中日衝突導火線 「台灣有事論」引爆政治緊張
盤點整起風波，起因是日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」：「台灣有事就是日本有事。」表達若是台海爆發衝突，日本將出兵嚴陣以待，讓中日關係急速轉冷，政治緊張迅速外溢至演藝與影視產業，短短數日內多位日本藝人在中國的演出、活動與宣傳接連遭到取消，官方統一以「不可抗力因素」、「多方考量」帶過，外交風暴已擴散為罕見的文化寒流，影響範圍之廣前所未見。
🟠 盤點遭到「抵制」的日本藝人：
📍吉本興業喜劇藝人（間寛平、陣內智則）：主辦以「不可抗力因素」宣布取消上海國際喜劇節多場演出
📍JO1：原定在廣州舉辦Fan Party，先延期後改為取消，主辦方稱受外部因素影響，提供退票處理
📍YUZU：香港、上海及台北巡演喊卡，售票單位統一公告「因多方因素不得不取消」
📍濱崎步：上海演唱會開唱前夕被通知停辦
📍大槻真希：在上海活動演唱到一半時，現場突然熄燈、收麥，被工作人員帶離舞台，演出中途腰斬
📍花譜：上海演唱會因「不可抗力因素」取消，開放粉絲退款
📍LisAni：原定29、30日的動漫音樂盛事前一天突然宣布取消，開放全數退款
📍和田薰：30日於上海的活動宣布取消
📍日本爵士鼓手本田珠、貝斯手鈴木良雄：原定20、22日在北京合作演出的場次，因公安到場突遭腰斬
📍《蠟筆小新：燒熱的春日部舞者們》：發行方以「對日本進口片綜合市場表現與觀眾情緒評估後的審慎調整」為由，宣布中國「暫緩上映」、撤出原定檔期
📍《真人版〈工作細胞〉》：公告暫緩上映、開放退票，被歸類為日本片調整檔期的一部分。
📍《鬼滅之刃：無限城篇 第一章》：提前下檔、縮短檔期
