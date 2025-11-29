我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大槻真希疑似因為中日關係緊張，導致演唱會被臨時取消。（圖／翻攝自大槻真希IG@maki0511）

觀眾錯愕喊「被一刀切」 工作人員奪麥後強制結束演出

▲大槻真希透過IG向粉絲們道歉。（圖／翻攝自大槻真希IG@maki0511）

官方稱因「不可抗力」取消活動 隔日行程也遭全面停止

中日關係波動影響文化活動 粉絲憂未來演出恐更趨保守

近期中日關係因政治敏感議題再起波瀾，多位日本藝人在中國的活動相繼受阻，而歌手大槻真希更在上海舞台上遭遇突發狀況，她原訂於昨（28）日出席上海「萬代嘉年華」，並以《航海王》系列歌曲壓軸登場，然而演唱進入尾聲時，現場突然陷入一片漆黑，聲音、燈光全數被切斷，宛如遭到「強制關機」。當燈光重新亮起時，她仍站在原地，神情明顯錯愕，還來不及反應便被工作人員上台引導離場，突如其來的中斷讓現場觀眾全傻眼，場內瞬間議論四起。據中國網紅「李老師不是你老師」釋出的影片顯示，大槻真希演唱《航海王》經典歌曲《memories》時，伴奏突然停止、舞台全面熄燈，觀眾原以為是音響故障。豈料緊接著2名工作人員快步上台，先是向她耳語說明，接著直接將麥克風取走，並以手勢示意她下台。只見大槻真希滿臉茫然、一步三回頭，下台後主持人立刻廣播：「本次演出到此結束。」現場粉絲反應兩極，不少人高喊：「真的一刀切！」也有人怒喊退票，認為整個中斷方式過於粗暴，毫無尊重藝人或觀眾。事發後，大槻真希透過IG限時動態轉發經紀公司聲明，表示本場活動受到「不可抗力因素」影響，被迫提前終止，並指出她原預計在29日的演出也已同步取消。聲明內容含糊未點名原因，但外界多推測與中國近期針對日本藝人的審查、限制有關。大槻真希雖然語氣平和，但從限動中的文案仍可看出無奈，有粉絲留言替她抱不平，也有人擔心是否會對她後續活動造成影響。除了大槻真希之外，日本天后濱崎步也無法倖免，她原訂近日在上海舉辦個人演唱會，同樣在最後階段「被迫喊卡」，濱崎步在IG曬出為上海場準備的全新安可造型，並貼上與工作人員的合照，字裡行間充滿對粉絲的不捨，她寫下「不要擔心我，要好好照顧自己」，以溫柔方式安撫苦等多日的歌迷，但仍無法掩蓋整場活動功虧一簣的沉重氛圍。多名網友直言：「這次真的不是她的問題。」中日關係緊繃起因於日本首相高市早苗日前明確表示「台灣有事，即日本有事！」指出若台海爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，意思是日本有可能出兵，發言引起中國強烈反彈，剛好在中國演唱的大槻真希與濱崎步也因此雙雙受影響，使這波事件在亞洲娛樂圈掀起討論。有評論指出，中國近期因政治風向與輿論壓力升高，接連針對日本藝人採取「急煞車」式處理，包括取消演出、收緊審查、提高活動風險控管等，導致不少主辦單位陷入兩難。對粉絲而言，這不僅是門票被迫作廢，更象徵跨文化交流正在面臨不確定性，有網友無奈表示：「以後遇到政治敏感期，可能什麼活動都會被停。」整起事件也讓外界擔憂，中日藝人合作恐會在一段時間內變得更加謹慎。