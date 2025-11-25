我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《藍甲蟲》男主角索洛馬里達納將加入《航海王》影集的第3季，讓卡司陣容更加壯大。（圖／摘自IMDb）

▲喬巴是《航海王》影集第2季最受矚目的角色之一。（圖／摘自Netflix Taiwan YT）

粉絲也在等待第2季的空檔，可透過全年不間斷的延伸體驗與劇集保持互動，例如LEGO、Moose Toys等品牌推出的週邊商品，為Netflix帶來大筆收益。



▲美女演員米凱拉胡佛將為《航海王》中的喬巴一角配音。（圖／Netflix提供）



Netflix人氣大戲—《航海王》真人版，宣告第3季已正式開拍，雖然第2季都還沒推出、預定明（2026）年3月10日才會上線，但劇組提前展開製作，原班草帽海賊團主角群包括「魯夫」伊納基戈多伊、「索隆」新田真劍佑、「娜美」艾蜜莉拉德、「騙人布」雅各羅美洛、「香吉士」塔茲史卡勒等，都將再度回到南非開普敦的拍攝現場。第3季還將加入《藍甲蟲》男主角索洛馬里達納飾演的「火拳艾斯」，卡司陣容更升級。根據日本動漫改編的的《航海王》影集，自從2023年8月底上架，就贏得全球觀眾的熱烈迴響，兩週後就宣告再續做第2季，不過第2季的規模更大、後製耗時，與首季相隔兩年半才推出，第3季趕快開拍，也可以讓季與季之間的檔期間隔不至於拉到太長。《航海王》在第2季會有超人氣角色「喬巴」登場，由米凱拉胡佛聲音演出。同時加入本季的還有「星期三小姐」，由查莉特拉強德蘭飾演，喬曼格尼洛則飾演「0號先生」、蕾拉波娃扮演的演「天天星期天小姐」與森德希拉瑪莫西飾演的「寇布拉」。其中喬巴、0號先生與寇布拉將於第3季正式升為主要角色。第3季《航海王》除了索洛馬里達納扮演的火拳艾斯要出現外，還新加入由科爾艾斯科拉扮演的外型像芭蕾舞者的人妖馮·克雷，同樣是極具特色、讓觀眾期待的新角色。自從推出以來，《航海王》影集累積近1億觀看次數，更是Netflix有史以來最多人下載的作品之一，得到兒童與家庭艾美獎的11項提名，包括「最佳青少年影集」。