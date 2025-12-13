我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽，金州勇士今（13）日主場迎戰明尼蘇達灰狼，主將柯瑞（Stephen Curry）這場比賽正式回歸，本場比賽他28投14中，命中6顆三分球，得到39分5助攻，只可惜無法率領勇士贏球，球隊終場以120：127不敵灰狼，13勝13敗戰績又回到五成。柯瑞此役回歸、搭檔斯賓塞（Pat Spencer）、希爾德（Buddy Hield）、巴特勒（Jimmy Butler）、波斯特（Quinten Post）先發出戰。這場比賽也是Curry在左大腿傷勢後的復出戰，他已完全通過檢測，甚至未被列入傷兵名單，象徵狀況已無大礙。勇士方面則仍有缺席名單，格林（Draymond Green）因個人因素持續缺陣，霍福德Al Horford）則因坐骨神經不適無法上場。灰狼方面同樣戰力受損，當家球星艾德華茲（Anthony Edwards）賽前傷情被降級為確定缺陣，老將控衛康利（Mike Conley）也無法出賽，使得灰狼後場火力大幅削弱。開賽後柯瑞發揮神勇，上半場就攻下16分，並且屢次利用壯碩的身體去攻擊對方防守大鎖麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels），前兩節10投5中，拿下5籃板3助攻，他與斯賓塞和希爾德三人同時在陣容內的表現很不錯，兩節打完勇士以63：61領先。易籃再戰後，灰狼透過防守帶動進攻，打出24：16的攻勢反超比數，不過後續穆迪（Moses Moody）小兵立大功，靠著拚搏籃板帶動氣勢，勇士一波10：0小高潮再度反超，三節打完雙方還是難分難解，勇士91：88領先。末節灰狼利用柯瑞不在場之時，完全鎖死勇士進攻，灣區在將近4分鐘內無得分，對手利用攻防轉換打出20：5的攻勢，將分數拉開到雙位數。暫停回來之後，柯瑞挺身而出連拿5分，之後穆迪投進三分球，雙方回到4分之差。之後勇士創造灰狼失誤搶回球權，柯瑞命中三分，雙方剩下一分差，連場邊的愛德華茲都笑了出來。接著雙方皆有罰球機會，勇士兩分落後的情況下，柯瑞再次命中外線，勇士反超比數，加上穆迪的快攻得分，勇士打出21：6的反擊。不過灰狼很快靠著迪文琴佐（Donte DiVincenzo）的三分追平，柯瑞兩罰一中，讓勇士在最後1分37秒取得1分領先。不過灰狼今天在禁區優勢實在太大，戈貝爾接獲助攻雙手灌籃得分，瑞德（Naz Reid）兩罰一中，迪文琴佐又進三分，隨著時間流逝，灰狼鎖定最終勝利。灰狼中鋒戈貝爾在禁區翻江倒海，13投11中拿下24分，另外還抓下14個籃板。大前鋒藍道（Julius Randle）得到27分9籃板6助攻，瑞德得到18分，灰狼三名長人都打得很舒服。勇士有5人得分上雙，柯瑞之外，巴特勒得到15分8籃板5助攻；波斯特命中4顆三分球，得到16分；斯賓塞斬獲12分；穆迪得到11分。庫明加（Jonathan Kuminga）則再度被DNP。