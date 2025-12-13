金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）即將回到球場。歷經左大腿挫傷與肌肉拉傷缺陣5場後，柯瑞有望於今（12）日主場對上明尼蘇達灰狼之戰復出，而這場比賽，對他與勇士而言，都別具象徵意義。因為就在七個月前，柯瑞在季後賽次輪因傷退場，沒能等到關鍵的第6戰，勇士最終止步於灰狼手中、賽季提前畫下句點。如今，命運再次把對手送到面前，而這一次，柯瑞終於站在場上。
NBA官方今日確認柯瑞復出，「史蒂芬柯瑞將於今晚重返賽場，屆時金州勇士隊將在NBA TV上主場迎戰明尼蘇達灰狼隊，比賽將於美國東部時間晚上10點播出。柯瑞先前缺席了五場比賽，這次復出將讓他和他的弟弟塞思（Seth Curry）有機會作為NBA隊友並肩作戰。」
缺陣5戰仍撐住戰線 勇士3勝2敗守住五成勝率
在柯瑞缺席期間，勇士交出3勝2敗的成績，戰績來到13勝12敗，勉強維持在五成之上。其中，替補後衛斯賓塞（Pat Spencer）的爆發成為最大亮點，不僅展現火燙手感，更以滿滿能量與自信，贏得全隊與球迷認可。
柯瑞也公開盛讚斯賓塞的表現，形容他「打球充滿120%的自信」，更稱讚他的情緒感染力「真實、自然、毫不做作」，成功在球隊最需要士氣時挺身而出。
柯瑞回歸 時間點很關鍵
根據NBC Sports Bay Area報導，這次復出並非倉促決定。勇士近期賽程出現難得空檔，球隊連續4天沒有比賽，讓柯瑞能完整進行復健與訓練。勇士甚至讓他留在灣區、不隨隊出征客場，只為確保今天能健康回歸。「我感覺很好，這一周的復健效果非常好，」柯瑞在復出前表示。
NBC Sports Bay Area分析指出，從今天開始的接下來20場比賽，將是勇士2025-26賽季最關鍵的一段旅程。這20場比賽中，有14場在主場進行，包括1月中旬的一波8連主場，是勇士建立節奏、確立球隊身分的「黃金時機」。報導直言，如果勇士無法在這段時間拉開與附加賽區的距離，本季前景恐將持續動盪。
目前西區前五名——雷霆、火箭、金塊、馬刺、湖人——已逐漸成形，灰狼暫居第6，勇士則落在第8，雙方差距達2.5場。今天這一戰，不只是復出戰，更是卡位戰的起點。
上季的遺憾 柯瑞今晚再戰灰狼
回顧上季季後賽，柯瑞在對灰狼系列賽第2戰就傷退，勇士雖搶下第1戰，卻隨後苦吞4連敗，直接被淘汰。當時，賽程若能多給幾天休息，柯瑞或許能在第6戰回歸，但那從未成真。不過今天他有望將等到再一次對上灰狼的關鍵比賽。
談到球隊狀態，柯瑞坦言並不粉飾太平。「沒有人對我們的戰績感到滿意，也沒有人覺得我們距離聯盟最佳只差一天，」柯瑞說，「但我們也知道，前面的路就在那裡。」
根據勇士隨隊記者Anthony Slater報導，灰狼主將愛德華茲（Anthony Edwards）和康利（Mike Conley）將缺席今晚的比賽。勇士隊則將缺少格林（Draymond Green）和霍福德（Al Horford）。
消息來源：NBC
