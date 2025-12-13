NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人隊傳來壞消息，據《ESPN》報導，主戰後衛里夫斯（Austin Reaves）左小腿拉傷，將缺席大約一週後重新接受評估，湖人隊將里夫斯的傷勢描述為「輕微」。湖人隊下週將迎來3場比賽，在里夫斯的缺陣下，勢必要提升防守端的缺失，湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）直言，「我不認為會議室裡的任何人，會覺得我們現在是一支好的防守球隊。」
里夫斯本季打出生涯年 命中率快接近「180俱樂部」
27歲的里夫斯本季表現出色，場均得27.8分、送出7.7次助攻，還能抓下5.6個籃板，所有數據均創下生涯新高，命中率50.3%、三分球命中率36.9%、罰球命中率87.5%，正接近50-40-90「180俱樂部」的標準。然而，里夫斯最近的2場比賽中數據有所下滑，場均僅得13.0分，投籃命中率為28.1%。
11日湖人隊在NBA盃8強賽以119：132不敵給聖安東尼奧馬刺隊，總教練瑞迪克承認，最近的賽程對里夫斯造成了影響，「我們的體能團隊提到，連續2場背靠背比賽之後，又接著打76人，這3場比賽對他消耗巨大。」
里夫斯將缺陣一週 湖人隊必須強化防守
湖人隊在接下來的一週內將進行3場客場比賽，15日交手鳳凰城太陽隊、19日交手猶他爵士隊，21日則是回到洛杉磯交手快艇隊。在里夫斯確定缺席一週的狀態下，湖人隊迫切需要提升防守端，尤其是對馬刺隊一役，被對手透過轉換快攻拿下35分，暴露出防守問題。
瑞迪克說，「我不認為會議室裡的任何人，會覺得我們現在是一支好的防守球隊，但我也不認為會議室裡的任何人，會覺得我們不可能成為一支好的防守球隊。我們必須變得更好。」
