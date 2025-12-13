我是廣告 請繼續往下閱讀

▲作為勇士隊薪資排名第4高的球員，庫明加在多位主力缺陣的情況下，竟連對公牛的比賽都未獲出賽機會。（圖／美聯社／達志影像）

▲格林日前因右腳中足扭傷缺席比賽，隨著年齡來到35歲，外界開始質疑他是否已過巔峰，不論是移動能力還是投籃手感皆不如從前。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士本季陷入困境，傷兵不斷、戰績低迷，年輕球員庫明加（Jonathan Kuminga）的定位更陷入混亂。知名球評Bill Simmons日前在節目中直言，庫明加的狀況已「糟糕透頂」，但他認為球隊目前最大的問題並非員庫明加，而是35歲的老將「嘴綠」格林（Draymond Green）。作為勇士隊薪資排名第4高的球員，庫明加在多位主力缺陣的情況下，竟連對公牛的比賽都未獲出賽機會。他與勇士的五年合作期間始終被批評上場時間不穩，打法也始終無法與Steve Kerr的體系完美契合。儘管今年休賽季他與勇士談妥了一紙兩年4680萬美元的新約（含球隊選項），但談判過程一度緊張、甚至延宕到訓練營才塵埃落定，留下雙方均不滿的痕跡。如今開季短短13場先發後即遭撤下，隨後又因膝蓋肌腱炎缺席7場，目前回歸後依然難以找回節奏。外界普遍預期勇士將在1月15日庫明加符合交易資格後積極尋求交易可能，但Simmons潑冷水：「為什麼會有球隊想要他？年薪2200萬卻連勇士這麼缺人時都不上場。」除了對庫明加前景唱衰，Simmons進一步點出勇士現況真正更大的隱憂是格林的衰退與小球戰術的失效。他表示：「你會覺得Draymond還像過去一樣強嗎？我不這麼認為。他還是很厲害，但這個聯盟變得太大隻了，小球不再吃香。」Simmons指出，如今NBA充滿如周志豪（Zach Edey）、申京（Alperen Sengun）等高大中鋒，小球陣容已難以維持競爭力。他強調：「勇士現在需要Draymond打大前鋒、旁邊搭配一名真正的中鋒。但如果這名中鋒又不會投籃，那等於你場上就有兩個不具外線威脅的球員。」因此他直言：「相比庫明加那份2200萬的合約，真正需要被『解鎖』的是Draymond那個位置的使用方式。」格林日前因右腳中足扭傷缺席比賽，隨著年齡來到35歲，外界開始質疑他是否已過巔峰，不論是移動能力還是投籃手感皆不如從前。Simmons認為，當前的NBA已不再是2015或2017年可以靠五小陣容稱霸的時代，而勇士若想重返季後賽，可能要考慮尋找更年輕的內線解方。值得一提的是，有媒體提出潛在交易方案：勇士送出庫明加、裴頓二世（Gary Payton II）及2028年首輪（前五順位保護）籤，換取溜馬中鋒特納，不僅能補足禁區空缺，也可能讓格林重拾熟悉的「大前鋒」角色。但這類方案能否成功，仍取決於庫明加的市場價值是否足夠吸引買家，而格林未來的角色轉換與續航能力，也將是勇士重建與否的關鍵。