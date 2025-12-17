我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許允樂（右）和李玉璽結婚。（圖／翻攝自IG@byleway）

許允樂和張兆志離婚後認愛星二代李玉璽，38歲的許允樂一直想生小孩，她在IG報喜，「我們結婚了！」一改性感風格穿著澎澎婚紗，被部分網友猜測，「懷孕了？」許允樂也透露，李玉璽有天告訴她想結婚，她直接回「我願意」，更說這次搞不好有機會一起到老。許允樂2023年和張兆志離婚，後來和小6歲李玉璽交往，今（17）日她在IG公開喜訊，「我曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事，直到他溫柔的告訴我『痛沒關係、不要沒事』。」李玉璽也對許允樂說，「我們一起生活，我想跟妳結婚。」許允樂一口答應，自嘲搞不好這次有機會一起到老。32歲的李玉璽公開認愛張兆志前妻許允樂，兩人是相差6歲的姐弟戀，而當初許允樂和張兆志離婚，就是因為對生小孩沒共識，李玉璽也曾說過，和許允樂是以結婚為前提交往，想生1男1女，當時說還沒有結婚打算，若結婚了一定會選在中午時段公開喜訊，非常貼心。我曾經在一個離希望很遠的地方遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事直到他溫柔的告訴我：痛沒關係、不要沒事。他說：我們一起生活我說：我家的貓會讓你過敏打噴嚏沒想到漸漸免疫到現在還能跟貓睡在一起他說：我想跟妳結婚我說：我願意。他是李玉璽我們結婚了搞不好！有機會一起到老生日：1993年3月30日身高：182公分家庭：父親李亞明專輯：《勢在必行》、《搖滾小日子》、《Mr. Lucy》、《厭倦》代表作：電影：《我的少女時代》、《有一種喜歡》電視劇：《惡作劇之吻》、台劇《神之鄉》生日：1987年4月4日身高：163公分經歷：早期擔任市議員助理，後轉戰出版與社群經營。書籍：《只是想活得漂亮》婚姻：張兆志（2017~2023）李玉璽（2025/12/17~）