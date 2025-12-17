中信兄弟今年以全年度戰績第一挺進台灣大賽，最終卻鎩羽而歸，無緣繼2022年後再寫連霸偉業。儘管休賽季FA市場相對安靜，但黃衫軍仍快速完成新球季先發輪值雛形，由4位洋投搭配本土王牌鄭浩均領銜，備位先發還有魏碩成、盧孟揚與林暉盛等人，投手戰力依舊整齊，論陣容上最大補強重點，應是聯盟頂級的長打砲手，但今年FA市場的3人，卻難滿足這項需求。
團隊打擊仍在聯盟平均以上 中信兄弟卻少了破局者
根據《野球革命》數據顯示，中信兄弟今年團隊打擊OPS+為100.8排名第3，仍高於聯盟平均，僅次於統一獅與味全龍，全隊多達7人OPS+在100以上，卻少了一位能扛起破局者角色的關鍵球星。
細看數據會發現，除再創生涯顛峰的許基宏之外，排在他後面、今年又獲超過300個打席的打者，就輪到OPS+118.3的詹子賢，其餘包含王威晨、宋晟睿、陳俊秀與江坤宇等人，本季打擊成績都為略高於聯盟平均。
若再加上OPS+99.1的黃韋盛，今年多數時候，中信兄弟都可以排出至少7至8個棒次，打擊高於聯盟平均的先發打線，但在這樣的「無差別打線」下，唯有許基宏能穩定做出一棒擊沉的貢獻。
樂天桃猿洋投「全力丟」 中信兄弟打線屢遭封鎖
因此來到台灣大賽，在許基宏遭到封鎖情況下，中信兄弟面對開啟小宇宙的威能帝、魔神樂，首戰遭完封、前4戰合計僅攻下4分，打線無太大期待感與亮點的缺陷顯露無遺，陳俊秀、曾頌恩2門砲管今年成績不若過往，王政順則因守位，未獲穩定先發機會，中信兄弟那一刻最需要的，反而是2024年版本的陳子豪。
林立能滿足需求 如今卻成泡影
今年投身FA市場的2位野手林岱安與蘇智傑，前者今年打出生涯年，但最大賣點仍是坐鎮本壘的指揮能力，後者近2年OPS+分別為100、108，且若到來，還會壓縮到黃衫軍亟欲養成的許庭綸、蔡琞傑上場空間，因而都非補強首要目標。
針對休賽季戰力補強，中信兄弟球團仍未鬆口，僅透露「相關調整，等確定之後會一併向大家報告。」論現有陣容，最接近需求、讓黃衫軍有望搬出大約搶人的球星，是明年成自由身的林立，但他今年已經跟樂天桃猿提早談好續約，幾乎確定終生桃猿人。
面對新球季，中信兄弟除期待陳俊秀、曾頌恩等人打擊成績復甦之外，更多時候仍得仰賴強勢的洋投陣容，以及迎來「完全體」的本土王牌鄭浩均。
資料來源：《野球革命》
